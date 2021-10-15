Kılıçdaroğlu ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim” paylaşımını yapmıştı.

Ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'na gitti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklama yaptı.

“Merkez Bankası’nı yıpratan açıklamalar bizi üzüyor” ifadesini kullanan Kavcıoğlu, “Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür” dedi.

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