Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çağrı: Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası ziyareti sonrası açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızlığımızı ifade ettik. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın, 'faiz yükselir mi, faiz düşer mi' bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versinler" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gideceğini açıklamasının ardından Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek için saat 15.30 sıralarında Merkez Bankası’na geldi. Kılıçdaroğlu’na, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu ile yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“SICAK SİYASETİN MERKEZ BANKASI’NA MÜDAHALE ETMESİNİ ASLA İSTEMEDİK VE İSTEMİYORUZ”

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece değerli ve önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankası’na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu düşüncemizi sayın başkana da ifade ettik.

* Ayrıca Merkez Bankası’nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp, başka bir kuruma verilmesini de doğru olmadığını, özellikle fiyat istikrar komitesine vurgu yaparak da ifade ettik. Merkez Bankası’nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette. Bu kültürün yok olmamasını istedik.

* İyi bir kadrosu var. Kadrosunun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi de ifade ettik, Merkez Bankası’nın kimliğinin, kişiliğinin korunması açısından…

“HÜKÜMET, ŞİMDİ MUTFAKTAKİ TENCEREYİ DE ALMAYA ÇALIŞIYOR”

* Zam yağmuru arka arkaya geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi bizim açımızdan da, sokaktaki vatandaş açısından da, sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi büyük ölçüde ifade ettik.

* Son 45 günde Türk lirası, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Bu rakam ciddi bir rakam. 45 günde Türk lirasının büyük değer kaybetmesi fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor. Ve bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Sokaktaki insan bunun yansımalarından büyük ölçüde etkilenecek. Esnafından tutun taşeron işçisine kadar veya işsizlere kadar mutfağı büyük ölçüde etkileyecek bu.

* Gördüğümüz tablo şudur, bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, lokmayı almaya çalışıyordu mevcut hükümet, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor.

* Dolayısıyla önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı, hassasiyetimizi bir şekliyle ifade ettik. Bunu da ifade etmek zorundaydık zaten.

“ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ ZAM YAĞMURU GELECEK”

* Dövizin sürekli Türk lirası karşısında yükselmesi ya da Türk lirasının değer kaybetmesinin endişelerini de ifade ettik. Çünkü önümüzdeki kış zam yağmuru gelecek. Elektrikten, akaryakıttan, doğalgazda ‘Kara Kış’ olmayabilir ama fakirin fukaranın hakkını hukukunu korumak açısından, onların pahalı elektrik, pahalı doğalgazla karşılaşmamaları açısından en azından bütçelerine belli zaman dilimleri içerisinde katkıda bulunmak için bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim. Bu fon mutlaka olmalı, aksi halde bu kış vatandaşlar için çok kötü olacak.

“ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPIYORUM, MERKEZ BANKASI’NIN KURUMSAL KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTER”

* Merkez Bankası’na müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, Mısır’daki sağır sultan da biliyor. ‘Faiz oranları düşsün’ ya da ‘faiz oranları şu seviyeye insin’ diye ilk bilgiyi veren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz.

* Buradan Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası’nın, ‘faiz yükselir mi, faiz düşer mi’ bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versin.

* Eğer onlar bu kararı verebilirlerse o zaman dünyada pek çok finans kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankası’na saygı gösterecektir.