Kılıçdaroğlu’ndan TİSK’e asgari ücret tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enflasyon rakamları için TÜİK'i referans aldığını söyleyen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu TİSK'e asgari ücret için "Düzgün bir teklifte bulunun" diye seslendi.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda TİSK’e “Düzgün bir teklifte bulunun” çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için ‘TÜİK’i esas alırız’ demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere” dedi.

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrasında soruları yanıtlayan TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, konu ile ilgili gelen bir soru üzerine enflasyon için TÜİK rakamlarını referans aldıklarını belirtmişti.

Önceki gün Türk-İş’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama temel gıdalara gelen zamlar ortada” diye konuşmuştu.

TÜİK HESAPLAMA YAPMADI

Bugünkü toplantıda TÜİK’in Asgari Geçim Tutarı konusunda hesaplama yapmaması nedeniyle veri setleri üzerinden kendi hesaplamalarını yapan taraflar farklı rakamlar ortaya koydu ve taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. İşveren tarafı olan TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL olarak hesaplarken Türk İş 3 bin 900 TL rakamını telaffuz etti.

Geçtiğimiz hafta yüzde 21,3 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK’e gitmiş ancak kapıdan içeri alınmamıştı.

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