‘Kilosu 50 lira bile olsa kurtarmaz’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun kalite fındığın kilosunu 27 lira, levant kalite fındık için ise 26,5 lira olarak açıklamıştı. Ancak sezon içerisinde fındığın fiyatı 23 liraya kadar inmesine rağmen son günlerde 30 lira seviyesine kadar çıktı. Artışa rağmen Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan, yüksek döviz kuru ve maliyetler nedeniyle gelecek yıl 50 lira olsa bile üreticiyi kurtarmayacağını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Karadeniz Bölgesi’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan fındığın, yıl sonuna doğru fiyatı artarak 30 lira seviyesine kadar çıktı. Ama fiyatın artması üreticiyi memnun etmedi.

Doların yükselmesi ve gübre fiyatlarının artmasıyla birlikte fındığın maliyetinin arttığını belirten üreticiler, zor durumda kaldıklarını söyledi. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan da, fahiş rakamlara ulaşan tarımsal girdi maliyetleri karşısında gelecek yıl 50 lira taban fiyat verilse dahi üreticiyi kurtarmayacağını söyledi.

ÇUVALI BİN LİRAYA ÇIKTI

50 kilogramlık bir çuval gübrenin fiyatının niteliğine göre şuanda 400 ila bin lira arasında değiştiğini belirten Karan, “Fiyatlar yükselmeye de devam edecek. İlaç fiyatları da artıyor. Bu şartlar altında fındık üreticisi bahçesine ne gübre, nede ilaç atabilir. Bugünkü girdi fiyatlarından hesaplayacak olursak gelecek yıl bir kilogram fındığın üreticiye maliyeti 50 lirayı geçer. Girdi maliyetlerindeki artış devam ederse bu rakam 60 lirayı da geçer. Fındık başta olmak üzere tarımsal alanda girdi maliyetlerine bir an önce kontrol altına alınmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticilere ucuz gübre ve ilaç temin edilmelidir” dedi.

FİYAT 3 DOLARDAN 1.90’A İNDİ

Dolar bazında fındık fiyatının 3 dolardan 1.90 dolara kadar gerilediğine de dikkat çeken Karan, “Bu zamana kadar fındık ortalama 3 dolardan işlem görmüştür. Ama bugün dolar kuru karşısında fındık fiyatı 1.90 dolara kadar gerilemiş durumda. Serbest piyasada 30 lira olan fındık fiyatının dolar karşısında yükseldiğini söylemek gerçek ve reel değildir. Fındık fiyatını 3 dolardan baz alacak olursak bugün bir kilogram fındık fiyatı en az 42 lira olmalıdır” diye konuştu.

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