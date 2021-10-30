Kırmızı etin tadı kaçtı: Kıyma 75, bonfile 130 TL

TÜİK verilerine göre, 2020-2021 Eylül aralığında dana eti yüzde 25 zamlanarak 65 liraya, balık yüzde 30 zamlanarak 43,5 liraya ve beyaz et yüzde 68,5 zamlanarak 20 liraya ulaştı. Ancak bunlar ülke genelindeki ortalama fiyatlar. Çoğu ilde bir kilo kırmızı etin kilosu 200 liraya yaklaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Tarımsal girdilerdeki ithalata bağımlılık ve yüksek kur gibi nedenlerle artan hayvancılık maliyetleri, son bir yılda et fiyatlarının yüzde 25-68,5 aralığında zamlanmasına yol açtı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2021 Eylül aralığında dana eti yüzde 25 zamlanarak 65 liraya, balık yüzde 30 zamlanarak 43,5 liraya ve beyaz et yüzde 68,5 zamlanarak 20 liraya ulaştı.

Ancak bunlar ülke genelindeki ortalama fiyatlar. Çoğu ilde bir kilo kırmızı etin kilosu 200 liraya yaklaşıyor.

‘GİDERLER ÇOK ARTTI’

İhlas Haber Ajansı’nın bir haberine göre, Samsun’da kıyma 75 TL’den, kuzu but kilo 83 TL’den ve kuzu pirzola 118 TL’den satılırken, dana bonfile 130 TL’den satılıyor.

Samsun'da sürekli artan et fiyatları dikkat çekerken, kasaplar ise bu durumu şehirde ‘mezbaha olmamasına' bağladı.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şehirde son zamanda ete gelen zamların nedeninin şehirde mezbaha olmamasından ve etin uzak illerden getirmesinden kaynaklandığını söyledi.

Samsun'da mezbaha yapılması için 9 yıldır uğraş verdiklerini ifade eden Şen, “Kasapların girdi maliyetleri arttı. Elektrik, su ve diğer giderleri oldukça arttı. Ayrıca Samsun'da mezbaha sorunu var. Samsun'daki kasapların yarısı maliyeti yüksek olduğu için başka şehirlerden mal alıyor ve kendi şehrinde mal kesmiyor. Birçok kasap Diyarbakır, Afyonkarahisar, Kastamonu, Osmaniye gibi illerden et getiriyor” dedi.

‘MEZBAHA YAPILIRSA ET FİYATLARI DÜŞER’

Mezbaha yapılması ile düşecek maliyet fiyatlarının et fiyatlarını da düşüreceğini belirten Şen, “Bir malın Samsun'da kesilip 2 saat sonra kasap dükkanlarında satılması mı daha mantıklı, 15 saat yol geldikten sonra tezgahlarda sergilenmesi mi? Mezbaha olursa halkımızın tükettiği etin fiyatının kilo başına 5 TL daha düşeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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