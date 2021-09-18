Kırmızı liste kalktı, umut son çeyreğe bağlandı: 200 bin turist bekleniyor

İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik seyahat yasaklarını kaldırmasının ardından sezon boyunca İngiliz turist ağırlamayan turizmciler, yılın son çeyreğine umut bağladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden yapılan açıklamada İngiltere'den 200 bin turist beklendiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin içeren kırmızı listeden çıkarmasının ardından turizmciler, sezon boyunca İngiliz turistlerin gelememesinin sebep olduğu kaybı son çeyrekte bir nebze olsun azaltmayı umuyor.

İngiltere corona virüsü pandemisinde Türkiye’yi çeşitli seyahat kısıtlamalarını içeren kırmızı listesinden çıkardı. Karar önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren uygulanmaya başlayacak.

İngiltere'nin seyahat listesinde yaptığı güncellemeyi geciken ama sevindirici bir karar olarak değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye'ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini bekliyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan TÜRSAB tarafından yapılan yazılı açıklamada“Bu kararın çok daha önceden çıkmasını umuyorduk. Türkiye'yi özleyen ve ülkemizde tatil yapmayı arzu eden İngiltere'den çok sayıda misafirimiz de bu kararı bekliyordu. Tur operatörleri de bu yöndeki beklenti dahilinde rezervasyonları almaya başlamıştı.” ifadelerine yer verildi.

23 EYLÜL’DE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Jet2 Holidays şirketinin de 23 Eylül itibariyle Dalaman ve Antalya uçuşlarına başlama kararı aldığı belirtilen açıklamada, “Türkiye'nin kırmızı listeden çıkartılması yönündeki kararın turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz. İngiltere'de ekim ayında okullarda ara tatil planlaması mevcut.” denildi.

Çocuklu ailelerin ekim ayında Türkiye’ye yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunduğunu belirten TÜRSAB yönetimi 22 Eylül'den sonraki son 3 aylık dönemde Türkiye'ye seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının sayısının yaklaşık 200 bin civarında olmasını öngördüklerini belirtti.

1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ

İngiltere hükümetinin corona virüsüne karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesinde Türkiye'yi mayıs ayından bu yana “yüksek riskli ülke” olarak kırmızı listede tutmasının turizmciye 1 milyar doları aşkın döviz kaybettirdiği tahmin ediliyor.

Daha önce Sozcu.com.tr'ye konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “İngiltere'nin bizi kırmızı listede tutuyor olması bu yıl 1.5 milyon turistin Türkiye'ye gelememesine, 1 milyar dolardan fazla bir gelirden de mahrum olmamıza yol açtı” ifadelerini kullanmıştı.

KIRMIZI LİSTE NEDİR?

Türkiye, İngiltere’de ülkelerin “kırmızı”, “sarı” ve “yeşil” olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs’tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Bu nedenle Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere’ye dönmeden önce sarı ya da yeşil listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere’de 2250 sterlin ödeyerek bu süre zarfında zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

İngiltere vatandaşlığı ya da oturma izni olmayanlar da Türkiye’den İngiltere’ye gelemiyordu.

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