KİT’ler için 66 milyar TL’lik borçlanma planı

Resmi Gazete'de yayımlanan mali programa göre kamu teşebbüslerinin 2022'de toplamda 66,1 milyar TL borçlanması öngörülüyor. TCDD 2022'de 19.7 milyar TL ile en yüksek borçlanmaya ihtiyaç duyan teşebbüs olurken, BOTAŞ 16.3 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Kamu teşebbüslerinin 2022 yılı mali hedefleri ile yatırım ve finansman ihtiyacını ifade eden borçlanma gereğine ilişkin rakamlar belirlendi.

Söz konusu rakamlar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kamu iktisadi teşebbüsleri ile ortaklıklarının 2022 yılına ait genel yatırım ve finansman programı ekinde yer aldı.

Listede, en yüksek borçlanmaya ihtiyaç duyan teşebbüs Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) olurken, bu teşebbüsü Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ izledi.

TOPLAMDA 66.1 MİLYAR TL

Listede, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) 19.7 milyar lira ile en yüksek borçlanmaya ihtiyaç duyarken, teşebbüsün yatırım için 14.6 milyar TL harcaması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ), yatırım için 8.5 milyar TL harcaması hedeflenirken, borçlanma gereği 16.3 milyar TL, Türkiye Petrolleri AO’nun ise yatırım hedefi 22.1 milyar TL ve borçlanma gereği de 11.3 milyar TL olarak öngörülüyor.

Buna göre, KİT’ler için 2022’de toplam 66.1 milyar TL’lik borçlanma öngörüldü.

