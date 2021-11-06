Koç Holding’den 9 ayda 223,6 milyar TL’lik gelir

Koç Holding, 2021'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirini yüzde 78 artışla 223,6 milyar TL'ye yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223,6 milyar TL gelir elde ederken, 11,1 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Holding, 2020’nin ilk 9 ayında 125,7 milyar TL konsolide ciro elde etmiş ve 6,1 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirmişti. Holdingin ciro artışı yıllık yüzde 78 oldu.

Koç’un aynı dönemde net kârı da yüzde 95 artışla 16 milyar 534 milyon TL’ye yükseldi.

‘YATIRIMLARIN OLUMLU YANSIMALARINI ALIYORUZ’

Topluluk olarak faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde güçlü performansını 2021'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirdiklerini belirten Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, pandemi döneminde önemli satın almalar gerçekleştiren Arçelik'in yatırım hamlelerinin olumlu yansımalarını almayı sürdürdüğünü söyledi.

Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances'ı kurmamız ve ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın alarak yaptığımız yatırımlarımızın etkisini finansal anlamda görmeye başladık.”

TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAKLIKLAR SÜRÜYOR

Küresel tedarik zinciriyle ilgili aksaklıkların devam etmesine rağmen üçüncü çeyrekte Koç Topluluğu'nun otomotiv şirketlerinin üretim hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Ford Otosan'ın 58 milyon euro yatırım ile Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını geliştirmesinin gururunu yaşıyoruz. Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşırken; Ford Otosan, motor, şanzıman ve arka aksın üçünü geliştiren ve üreten sayılı global kamyon üreticilerinden biri oldu” dedi.

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketleri'nin yılın ilk 9 ayındaki performanslarına ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Tofaş, bu dönemde de Fiat markasıyla pazar liderliğini devam ettirirken, Otokar yurt içinde ve yurt dışında önemli ihaleleri kazanma başarısı göstermeyi sürdürdü. Türk Traktör yurt içi traktör pazarındaki liderliğini korudu. Türkiye'nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip olan Tüpraş 2021 yılının üçüncü çeyreğinde üretimine hız vererek Türkiye enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya devam etti. Aygaz'ın yurt içi satış tonajını artırdığı ve pazar liderliğini koruduğu üçüncü çeyrekte trading ve ihracat satış hacimleri de yükseldi.”

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