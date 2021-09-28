Koç Topluluğu’nda çalışan sayısı 110 bini geçti

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, ”Pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün Hastanelerimiz, Vakıflarımız ve Üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı” dedi.

Sozcu.com.tr

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Koç Topluluğu'nun kurumsal yayını ‘Bizden Haberler Söyleşileri’ne konuk olan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Koç Topluluğu'nda hayata geçirilen uygulamalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Moderatörlüğünü Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın üstlendiği söyleşide Koç Topluluğu çalışanlarının sorularını da yanıtlayan Özgür Burak Akkol, “Türkiye'de ve dünyada dev firmaların istihdamı durdurduğu bir dönemde, Koç Topluluğu tam tersi bir karar aldı. 2020 yılı boyunca istihdamı koruduk ve her bir çalışma arkadaşımıza tam maaş ödedik. Bununla birlikte gururla ifade etmek isterim ki, pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün Hastanelerimiz, Vakıflarımız ve Üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı” dedi.

Koç Holding Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Başkanı Özgür Burak Akkol pandemi sürecinde Koç Topluluğu'nun istihdam politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akkol konuya ilişkin şunları söyledi:

“Türkiye'de ve dünyada dev firmaların istihdamı durdurduğu bir dönemde, Koç Topluluğu tam tersi bir karar aldı. 2020 yılı boyunca istihdamı koruduk. Ayrıca pandemi başladığında 97 bin olan istihdamımız bugün Hastanelerimiz, Vakıflarımız ve Üniversitelerimizle birlikte 110 binin üzerine çıktı”

“320 BİN TEST YAPTIK”

Söyleşide pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Özgür Burak Akkol şöyle devam etti:

“Pandeminin başlamasından bu yana 130 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı temizleyecek kadar dezenfektan kullandık. Bugüne kadar Topluluğumuzda 320 bin PCR ve antijen testi yapılmış ve yapılmaya devam ediliyor. Çalışan deneyimi uygulamalarımız önemli bir diğer konu. Çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçları birbirinden çok farklı. Bunun için 30 farklı “persona” belirledik ve nabız anketleri düzenledik. ‘Ne ihtiyacın var? Seni rahatsız eden konu var mı? Senin için ne yapabiliriz?’ gibi sorular sorduk. Dünyada da örnek gösterilen uygulamalardan biri oldu.”

100 MİLYONLUK DESTEK

Söyleşide Topluluk genelinde yapılan diğer çalışmalara da değinen Özgür Burak Akkol şu ifadeleri kullandı:

“Pandeminin başlangıcından bu yana Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı 20 bin çalışma arkadaşımıza 100 milyon liralık maddi destek sağladı. Yine pandeminin ilk haftalarında kimse hastaneye gitmek istemediği için 20'den fazla branşta online doktor hizmetini anında devreye aldık. Çünkü buna hazırdık. Koç Topluluğu Spor Kulübümüz 1200'den fazla online etkinlik gerçekleştirdi. Bunlar 3,5 milyon kez izlendi. KoçAilem pandeminin ilk günlerinde ücretsiz teslimatla kampanyalar yaptı. Ayrıca 30 bin çalışma arkadaşımıza ücretsiz internet hizmeti verildi.”

Normalleşme sürecine yönelik açıklamalarda da bulunan Özgür Burak Akkol, “Önlemlerimiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Bazı ülkeler ve kurumlar önlemleri gevşetse de biz gevşetmedik. Şu anda tek doz aşılama oranımız yüzde 93, çift doz aşılanma oranımız yüzde 84. Çift doz aşılamada Türkiye ortalamasının yüzde 15 üzerindeyiz. Türkiye'de ve dünyada bir ilki yaptık ve çalışma arkadaşlarımıza gittik, aşı konusundaki çekincelerini sorduk. Ne düşünüyorlar, ne istiyorlar, ne hissediyorlar, şirketler daha fazla ne yapabilir? İş yeri hekimlerimizle beraber tereddütlü çalışma arkadaşlarımızın tereddütlerini yüzde 90 oranında giderdik” dedi.

ÇALIŞANLAR UZAKTAN ÇALIŞMAYI İSTİYOR

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma konusunda çok hızlı bir süreç yaşandığına da dikkat çeken Özgür Burak Akkol sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz pandemiden 4 yıl önce 3-4 organizasyonumuzda uzaktan çalışmanın pilot uygulamalarını gerçekleştirmiştik. Elbette genele yayılımda eksiklikler vardı. Pandemiyle birlikte bu süreç çok hızlanmış oldu.

Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 83'ü uzaktan çalışma ile verimliliğinin arttığını söylüyor ki çok kuvvetli bir oran. Geri kalan yüzde 17'si verimliliğinin benzer olduğunu söylüyor. Diğer yandan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 80'i, yani her 10 çalışma arkadaşımızdan 8'i çalışma motivasyonunun arttığını söylüyor. Yöneticilerimizin de yüzde 81'i bu süreçten memnun. Ekiplerinin verimliliğinin arttığını düşünüyorlar. Dolayısıyla hem çalışma arkadaşlarımız hem yöneticilerde bir memnuniyet var, uzaktan çalışmayı istiyorlar.

Ama bu anketleri cevaplayan aynı çalışma arkadaşlarımızın yüzde 71'i, yani 10 çalışma arkadaşımızın 7'si hem sosyalleşme, hem de yönetici, çalışan veya ekip lideriyle olan etkileşim için ofise de gitmek istiyor. Dolayısıyla iki farklı veri var. İşte biz bunun için modelimize hibrit çalışma diyoruz. Hem görevi ve sektörü uygun olan çalışma arkadaşlarımızın uzaktan çalışması lazım ama ofislere gelmek, fiziksel etkileşim, takımlarla bir arada olmak da çok kıymetli. Bizim modelimiz bu iki unsuru beraber içeriyor.

Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için de aksiyonlar alıyoruz. Topluluk standardı olarak evden çalışan arkadaşlarımızın günlük öğle yemeği ücretlerini ve aylık internet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın bir rezervasyon sistemiyle farklı ofislerden çalışabileceği uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Sancaktepe'deki Ford Otosan'da çalışan bir arkadaşımız belirli kurallar dahilinde Bağlarbaşı'ndaki Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde çalışabilecek. Sütlüce'de oturan bir arkadaşımız da Yapı Kredi'de çalışsa bile Arçelik'in ofisinden istifade edebilecek. Pandeminin başında dünyadaki pek çok şirketten de önce ‘Uzaktan çalışma pandemiden sonra da kalıcı olacak' dediğimizde çok ses getirmişti. Gelinen noktada Topluluğumuz dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.”

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