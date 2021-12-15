Kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı rekor kırdı

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ekimde 297 bin 772 ile rekor kırdı. Ocak-ekim döneminde yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 212 bini aştı. Borcundan dolayı takipte kişi sayısı da 3 milyon 851 binle tarihi zirveyi gördü.

Emre DEVECİ

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TL’deki sert değer kaybı ve enflasyon artışı vatandaşın bütçesini altüst ederken, 2021 yılı Ekim ayında kredi borcunu ödemediği için yasal takibe düşen kişi sayısında da rekor geldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ekimde 297 bin 772’ye ulaşarak rekor kırdı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi kasımda 138 bin 945 oldu. Bu rakam, eylül ayında 46 bin 977, geçen yıl ekim ayında 29 bin 933, yılın ilk dokuz ayında ortalama 38 bin 384 idi.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise kasımda 195 bin 266 olarak açıklandı. Bu rakam, eylül ayında 114 bin 805, geçen yıl kasım ayında 39 bin 806, yılın ilk dokuz ayında ortalama 97 bin 690 idi.

YASAL TAKİPTEKİLERİN SAYISI DA REKORDA

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı da ekimde 3 milyon 851 bin 908 ile tüm zamanların zirvesine yükseldi.

BDDK verilerine göre, bireysel kredi kartı borcu 3 Aralık itibarıyla 199,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bireysel kredi borcu ise toplamda 760 milyar TL seviyesinde.

10 AYDA 1,2 MİLYON KİŞİ TAKİBE DÜŞTÜ

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak – Ekim döneminde 480 bin kişi oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 962 bin kişi oldu.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 212 bin kişi oldu.

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