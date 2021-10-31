Kripto dünyasında büyük kapışma

Şaka amaçlı piyasaya sürülen iki kripto para birimi Shiba Inu ve Dogecoin arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Tesla CEO’su Elon Musk’ın köpeğinin cinsinden esinlenerek piyasaya sürülen ve Musk’ın twiti ile değeri bir ayda 12 katına çıkan Shiba Inu, bir başka köpek coini olan ve Elon Musk’ın spekülasyonları nedeniyle büyük dalgalanma yaşayan Dogecoin’le kıyasıya rekabet ediyor.

Tüm kripto paralar arasında işlem hacmi olarak ilk ona giren iki köpekli şaka coini arasında kıyasıya rekabet sürüyor.

Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru rekor kıran Shiba Inu, son 24 saatte değer kaybı yaşarken Dogecoin’in değeri de hafta içinde son ayların en yükseğini gördü. Perşembe itibariyle Coinbase'de Dogecoin 0,335 dolara çıkarak iki ayın en yüksek seviyesine, SHIB ise 0.00008616 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Rekabetin kıyasıya sürmesi nedeniyle ve Bitcoin’deki kısmi düşüşe paralel olarak bugün SHIB, yüzde 15 değer kaybıyla 0,0000620 dolar seviyesine gerilerken Doge ise yine ciddi bir değer kaybıyla 0,258796 seviyesinde işlem gördü.

İLK ONA GİRDİLER

“Dogecoin katili” olarak bilinen ve son bir aydaki büyük kazanımıyla ses getiren şaka para birimi bu ay piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para biriminden biri oldu. Shiba Inu ve Dogecoin bu gelişmenin ardından dünyanın en büyük kripto birimleri arasında 9. ve 10. sırayı paylaştı.

Ancak iki şaka coinindeki bu havaya rağmen yatırımcılar Dogecoin’in geçen yılki akıbeti nedeniyle oldukça endişeli. 2020 Kasım ve 2021 Mayıs ayları arasında Elon Musk’ın twitleri sayesinde büyük bir performans gösteren Dogecoin, Musk’ın katıldığı bir televizyon programının ardından tepetaklak olmuş, buradaki düşüş Bitcoin dahil tüm kripto para birimlerine paralel olarak gelişmişti.

DOGECOİN’İN İŞLEM HACMİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KÜÇÜLDÜ

Kripto para borsası Robinhood’un bildirdiğine göre, şirket Dogecoin üzerinden üçüncü çeyrekte 51 milyon dolarlık kripto işlem geliri elde ettiğini bildirdi. Bu gelir Dogecoin’in Mayıs ayında rekor kırdığı dönemi de içinde barındıran ikinci çeyrekte 233 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Dogecoin işlemleri, o dönemde Robinhood’un toplam gelirinin neredeyse üçte birini oluşturuyordu. Bu gelirin üçüncü çeyrekteki payı sadece yüzde 8 oldu. Bu, Dogecoin için büyük bir işlem düşüşü anlamına geliyor.

Kripto para yatırımcıları, aynı akıbetin Shiba Inu’nun da başına gelmesi konusunda endişeli.

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