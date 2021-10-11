Kripto para platformu Coinzo faaliyetlerine son verdi

Kripto para platformu Coinzo, hizmetini sonlandırma kararı aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada internet sitesine erişimin 6 ay süresince açık olacağı kaydedildi.

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Kripto para platformu Coinzo, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada dijital varlık servis sağlayıcı hizmetini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

SİTEYE ERİŞİM 6 AY AÇIK OLACAK

Alım/satım işlemlerinin bugün saat 09:00 itibariyle durdurulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

* Değerli Coinzo Kullanıcıları, Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com'a erişim 6 ay süresince açık olacaktır.

* Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir.

* Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiçbir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir.

* Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz.

THODEX OLAYI

2 milyar dolar değerinde kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, geride binlerce mağdur bıraktı.

Thodex olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada 78 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ayrıca, Thodex kurucusu Özer için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan 20 Eylül 2017’de Türk Lirası / Bitcoin işlemi ile faaliyetine başlayan kripto para işlem platformu Vebitcoin, nisan ayında faaliyetlerini sonlandırdığını duyurmuştu.