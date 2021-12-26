Kripto paralar Noel’de ralliye hazırlanıyor

Kripto borsalara gönderilen Tether miktarlarındaki artışa dikkat çeken uzmanlara göre Bitcoin’in 50 bin dolar üzerindeki atakları yükselişe işaret ediyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Noel Baba bu yıl kripto yatırımcıları için erken geldi. Bitcoin, kritik eşik olarak görülen 50 bin dolar üzerindeki hareketine devam ederken, Ethereum da 4 bin dolar üzerinde tutunmayı başardı. Noel tatilinin başlaması ile beraber birçok kişinin kripto para piyasasına uğraması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKİYOR

Kripto para uzmanı Türker Balkar, önde gelen kripto para birimi Bitcoin'in 50 bin doların altında kaldığı sürece bir satış baskısı ile karşı karşıya kalabileceğini ancak üzerindeki fiyatlamalarda olumlu olduğunu ifade etti. Kripto para birimlerinde düşüşlerde alıcıların parçalı maliyetleme yaptıklarının gözlendiğini, özellikle kripto borsalardan çekilen Bitcoin ve borsalara gönderilen Tether (USDT) miktarlarında dikkat çekici bir artış olduğunu aktaran Balkar, “Bu nedenle fiyatlardaki gerilemelerin Bitcoin ve Ethereum için alım yönlü fırsat olarak değerlendirildiği de söylenebilir” ifadelerini kullandı. Balkar, altcoin kripto paralarda ise AVAX'ın borsalarda öne çıkan coin konumunda olduğunu belirterek “Altcoinler içindeki yeri itibarıyla gelecek vadeden bir coin ve portföy oluştururken mutlaka bulundurulması avantaj sağlayabilir. Ethereum'un alternatifi MATIC ve ALGO ise son dönemlerde dikkat çekiyor” değerlendirmesini yaptı.

MASAK Binance'e 8 milyon lira ceza kesti

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Bloomberght'nin haberine göre, söz konusu karar, bu alanda kesilen “ilk cezai müeyyide” olma özelliğini taşıyor.

Kripto paralara vergi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kripto para yasa taslağında, kripto para ticaretinin vergilendirilmesine ilişkin maddelerin de yer aldığı öğrenildi. Vergilendirmenin, gelir vergisi veya doğrudan vergiler yerine döviz alım satımında olduğu gibi ‘stopaj' yoluyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.