Kur korumalı mevduatta ‘dönüşüm kuru’ değişikliği

Kur korumalı mevduatta dönüşüm kurunun Merkez Bankası tarafından her gün saat 11.00'da özel olarak belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Yeni uygulama ise açıklanmadı.

Sozcu.com.tr

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Döviz ve altın hesaplarından TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde, her gün Merkez Bankası TCMB tarafından saat 11.00’de kur belirlenmesi uygulaması kaldırıldı. Tebliğde yeni uygulamanın detaylarına ilişkin bilgi yer almadı. Dönüşüm kurunun Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edileceği bildirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin değişiklikleri içeren iki ayrı TCMB tebliğine göre, söz konusu uygulama vade sonu döviz kuru belirlenmesinde de geçerli olacak.

Önceki hafta yayımlanan tebliğe göre, kur farkı hesaplamaları için TCMB her gün saat 11.00’de döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, o günden bu yana saat 11.00’da kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıklıyordu.

KATILIM BANKALARINDAKİ İŞLEMLER

Tebliğle, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğin 4. maddesine eklenen ibareye göre, katılma hesabına sağlanacak getiri, TCMB’nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki fark, katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasınca karşılanabilecek.

Karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

KUR KORUMALI MEVDUAT NEDİR?

Döviz kurlarının TL karşısında vade sonunda faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat ürünü olan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, önceki hafta Türk lirasının sert değer kaybı neticesinde uygulamaya konmuş, uygulamanın ardından liradaki sert değer kaybı bir miktar gerilemişti.

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