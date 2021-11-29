Kuraklık can yakıyor! Tarlanın yarısına su var, yarısına yok

Geçtiğimiz yaz aylarında kuraklıktan çok fazla etkilenen Büyük Menderes Havzası’nda önümüzdeki yıl tarım arazilerinin yarısına su verilmeme kararı alındı. Çiftçiler arazilerinin yarısında sulu tarım, diğer yarısında ise su istemeyen kuru tarım yapacak.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın ve Denizli illerinde bulunan Büyük Menderes Havzası'nda yaşanan kuraklık nedeniyle DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılı sulama sezonunda uygulanmak üzere Kısıtlı Sulama Programı hazırlandı.

Adıgüzel, Kemer ve Çine Adnan Menderes barajlarında su seviyesinin çok düşmesi, kış sezonunda da yağışların havzadaki tarım sulamasına yetmeyeceğini değerlendiren uzmanlar, elde edilecek suyun arazilerin yarısına yetebileceğini öngördü.

Havza sulama planlamasına göre sulama sezonunda araziler 2 eşit parçaya bölünerek her yıl bir parçasına su verilmeyecek. Böylece sonraki yıllarda yaşanması muhtemel su sıkıntısı bu oranda önlenmiş olacak. Sulanmayan bölümde ise çiftçiler kuru tarım yapacak, sulama istemeyen ürünleri ekebilecek.

CEZALAR 4 MİSLİNE KADAR ÇIKACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği, barajlardaki doluluk oranlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesi halinde Şubat ayında durumun tekrar gözden geçirileceği, arazilerin yüzde 50'sinin kuru tarıma bırakılma kararının ortadan kalkabileceğini duyurdu.

Valilik açıklamasına göre kısıtlı sulama kararıyla ilgili hazırlanan planlamaya uymayan, ekim yapan, sulama yapanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak. Belirlenen kuralları ihlal edenlere her defasında dekar başına su kullanım bedelinin iki ile dört katı kadar para cezası verilecek.

İKİ DEFA SU VERİLECEK

Su verilecek olan havzanın yüzde 50'lik bölümü içerisinde kalan tüm ürünlere meyve bahçesi, tek ve çok yıllık bitkiler dahil en fazla tav suyu hariç 2 su; Kuru tarıma bırakılacak olan havzanın yüzde 50'lik bölümü içerisinde kalan daimi tesislere meyve bahçesi ve çok yıllık bitkiler dahil 2 su verilecek. Sulama birlikleri görev alanı dışında kalan şebeke dışı arazilere, daimi tesisler hariç su verilmeyecek.

İlginizi Çekebilir Kuraklık mısırı da vurdu

İlginizi Çekebilir Kuraklık şeker pancarını da vurdu, üretim yüzde 8 azaldı