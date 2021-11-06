Kuraklık mısırı da vurdu

Fiyat ve verim açısından daha kârlı olması nedeniyle tane mısır eken üreticiler, bu kez de kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğüyle sarsıldı. Eskişehirli bir çiftçi, "Geçen yıl tane mısırda yaklaşık 2 ton mahsul alırken, bu yıl bir tona zor ulaştık" dedi.

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Kuraklık buğday ve arpadan sonra tane mısırı da vurdu.

Eskişehir'de hasadı başlayan tane mısırda geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirten üreticiler, bunun sebebinin kuraklık olduğunu belirtti.

Tarımda kuraklığın vurduğu illerin başında gelen Eskişehir'de hububatta umduğunu bulamayan üretici, mısır ve ayçiçeğine yöneldi. Kentte ayçiçeğinin ardından tane mısır hasadı da başladı.

Fiyat ve verim açısından daha kârlı olması nedeniyle tane mısır eken üreticiler, geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirtti.

Hayvan yemi başta olmak üzere pek çok farklı alanda talep gören tane mısıra yönelen üreticiler, kuraklığa bağlı su sorununun çözülmesiyle rekoltenin tekrar artabileceğini umut ediyor.

‘BİR TONA ZOR ULAŞTIK’

Geçen yıl tane mısırda yaklaşık 2 ton mahsul aldığını kaydeden Muttalip mahallesi çiftçilerinden Metin Kesikbaş, bu yıl bir tona zor ulaştıklarını söyledi.

Sezon başında tane mısırdan umutlu olduklarını ancak beklenen verimi alamadıklarını aktaran Kesikbaş, “Suyun olmaması, kuraklıktan dolayı mısırda bu sene rekolte düşük. Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az. Maliyetimiz de yüksek. Türkiye genelinde çiftçiler, fiyat ve verim fazla olduğu için mısıra dönmüştü. Bu sezon beklediğimiz gibi olmadı” dedi.

‘SUYUN SIRAYLA KULLANILMASI SIKINTIYA SOKTU’

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ise, kuraklık nedeniyle sezon genelinde tüm ürünlerde verim düşüklüğü yaşandığının altını çizdi.

Buluşan, “2021’de kuraklıkla beraber üreticimiz, arpa ve buğdaydaki düşük verim ile maliyet nedeniyle mısıra döndü. Mısır çoğunlukla yemde kullanılan bir ürün olduğu için üreticinin buraya yönelimi arttı. Bu yıl başlıca kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü görülüyor. Bunu ayçiçeği, arpa ve buğdayda da yaşamıştık. Sulamanın tarihli yapılması işi çok sıkıntıya soktu” dedi.

Buluşan, şöyle devam etti: “Suyun tarihi değil, zamanı olması lazım. Bu sayede biz mısır ve diğer ürünlerdeki verimi artırabilirdik. Tepebaşı bölgemiz ürün olarak zengin bir bölge ama şu anda gözde olanlar mısır ve ayçiçeği. Şu anda hasadı yapılan mısırda da verim düşüklüğünün nedeni kuraklık ve su sorunu.” (İHA)



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