Kuraklık ve yangınlar bal üretimini vurdu fiyatlar artacak

TZOB'un Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile birlikte yaptığı saha çalışmalarına göre, bu yıl yaşanan orman yangınları ve kuraklık bal üretimine ciddi zarar verdi. Bu durumun fiyatları artıracağına vurgu yapıldı. TZOB Başkanı Bayraktar, "Sahte bal satıcılarına fırsat verilmemeli" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl kuraklığın ve orman yangını gibi felaketlerin arıcılığa büyük zarar verdiğini, üretimdeki düşüşün fiyatları artıracağını söyledi.

Bu durumun sahte bal satıcılarına fırsat vereceği konusunda yetkilileri uyaran Bayraktar, “Rekoltede ne kadar düşüş olacağı ve fiyatların hangi seviyelere çıkacağı bilinmiyor. Ancak bu durum sahte bal satanlara fırsat verecektir. Sahte balla etkin mücadele edilmeli, kontroller sıklaştırılmalı, merdiven altı ve kaçak bal ile bal ürünleri satışları engellenmeli” diye konuştu.

EYLÜL-EKİM AYLARINDA KOLONİ ÇÖKÜŞLERİ BEKLENTİSİ

Bayraktar, bu yıl bal üretiminde bekledikleri ciddi düşüş öngörüsünü, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile birlikte yaptıkları saha çalışmalarına dayandırdı.

Bunun yanı sıra, bu yıl arıların yaşam mücadelesi vermesinin ve bu mücadeleden gelecek sezona sağlıklı çıkmasının mümkün görülmediğine vurgu yapan Bayraktar, “Dolayısıyla eylül-ekim aylarında başlayacak koloni çöküşlerinin kaçınılmaz olacağı da görülmektedir” diye konuştu.

TÜRKİYE İKİNCİ BÜYÜK BAL ÜRETİCİSİ

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, dünyanın en fazla bal üreten ikinci ülkesi Türkiye.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünyada 1 milyon 721 bin 288 ton bal üretildiğini ifade eden Bayraktar, “Üretimde ilk sırayı Çin almakta olup dünya üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştirmektedir. Bu ülkeyi yüzde 6,4'lük oranla ülkemiz izlemektedir” dedi.

“Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sini karşılayan ülkemizde, yıllık yaklaşık 30 bin ton olan üretim, 2020 yılında kuraklıktan dolayı ciddi zarar görmüştür” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“2021’deki üretim miktarıyla ilgili kaygılar devam ederken, kızılçam ormanlarında çıkan yangınlar ve basralı sahaların büyük çoğunluğunun yanması gerek bu yıl, gerekse gelecek yıllarda çam balı üretimini olumsuz etkileyecektir. Yangından zarar gören alanlarda yapılacak yeni orman plantasyonunda arı varlığı gözetilerek planlama yapılmalı, belli aralıklarla bal ormanlarının dikilmesi ve çoğaltılması sağlanmalıdır.”

‘KOVAN BAŞINA DESTEK YÜZDE 100 ARTIRILMALI’

Arı yetiştiricilerinin bu yıl doğal afet ve yangınlar nedeniyle çok kötü bir dönem geçirdiğini; üreticilerin bu durumdan en az zararla çıkmalarını ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak için taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, üreticilerin taleplerini ise şöyle aktardı:

“Doğal afete maruz kalan arıcılara şeker desteği verilmeli ve kovan başına verilen destek de yüzde yüz artırılmalıdır. Yetiştiricilere arı otu tohumu, ilaç, arıcılık malzemesi, ekipman ve makine desteği verilmelidir. Doğal afete maruz kalan arıcılara yem desteği sağlanmalıdır.

Bal üreticilerine nakliye için mazot desteği verilmelidir. Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silinmeli, borçları uzun vadeli yapılandırılmalıdır. Yeni kredi çekmek isteyen doğal afet ve yangından etkilenmiş üreticilerimize de düşük faizli kredi kullanımı sağlanmalıdır.”

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