Küresel iflaslar 2022’de yüzde 15 artacak

2020 yılından bu yana iflasların bastırılmasına yardımcı olan destek önlemlerinin geri çekilmesi, ticari iflasların kademeli olarak normal seviyelerine dönmesi için zemin hazırlıyor.

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Dünyanın önde gelen alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in 44 ülkedeki iflasların seyrini yakından incelediği Küresel İflas Raporu'na göre 2020'de yüzde 12'lik ve 2021'de yüzde 6'lık iki yıllık düşüşten sonra, 2022'de iflaslarda yıllık yüzde 15'lik bir artış bekleniyor.

Şirket iflaslarının yüzde 13 ile 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördüğü Türkiye ise 2021'de şirket iflasları aydan aya oldukça değişken seyretti. Euler Hermes Sektör ve İflas Araştırmaları Başkanı Maxime Lemerle bu durumda devlet destek programlarının yanı sıra hızlı kredi büyümesi ve finansal kurumların sorunlu alacaklarını takibe alma sürelerinin genişletilmesinin etkili olduğunu vurguladı. Lemerle, “İflas sayısının 2021 yılında 13 bin 500 olmasını bekliyoruz” dedi.