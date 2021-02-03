Kurlardaki düşüşle milyonerler kulübü 14 bin üye kaybetti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 sonu itibarıyla 308 bin 278 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı bir yılda 82 bin 837 arttı.

BİRİKİMLERİN YARIDAN FAZLASI DÖVİZ HESAPLARINDA

Banka hesaplarında 1 milyon ve üzeri bakiye olan mudilerin serveti ise bir yılda 568 milyar lira artışla 1 trilyon 959,6 milyar liraya ulaştı. Birikimlerinin yarıdan fazlasını döviz hesaplarında tutan mudiler yılın ilk 10 ayında döviz ve altındaki yükselişin etkisiyle servetlerini büyütmeyi başardı.

Ancak, döviz kurlarının ekonomi yönetiminin değişimi ile birlikte yılın son iki ayında hızla gerilemesi milyonerlerin servetlerinden 101 milyar 895 milyon lirayı silerken, milyonerler kulübü 13 bin 947 üyesini kaybetti. Ekim ayı sonunda hesabında 1 milyon ve üzeri bakiye olan mudi sayısı 332 bin 225'e kadar çıkmıştı.