Kuzey Akım 2 gerilimi doğalgaz fiyatlarını uçurdu

Doğalgaz fiyatları Avrupa'da, Almanya'nın Rusya ile yaşadığı gerilimin etkisiyle arttı. Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattına izin vermeyeceğini açıklaması, arz sorunları yaşayan Avrupa'da doğalgaz fiyatlarındaki artışı tetikledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna sınırında artan gerilim nedeniyle Rusya’dan Avrupa’ya gelecek Kuzey Akım 2 boru hattının Almanya tarafından onaylanamayacağını söylemesinin ardından Avrupa’daki gaz fiyatları rekor seviyelere geri döndü.

Avrupa’da kış ayları ile gelen gaz arzı sorunları nedeniyle sene başından bu yana yüzde 300’ün üzerinde artış kaydetmişti. Bu gelişmeye Kuzey Akım 2 müzakerelerinin durması da eklenince doğalgaz fiyatları rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta kapanışa göre yüzde 6’nın üzerinde değer kazanan Avrupa için gösterge fiyatı olan Hollanda TTF vadeli doğalgaz işlemlerinde 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 1266 dolar oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kuzey Akım 2 boru hattına AB enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı için mevcut haliyle yeşil ışık yakılamayacağını söyledi.

BERLİN VE KREMLİNDEN AÇIKLAMALAR

Baerbock, Ukrayna sınırında artan gerilimin de Kuzey Akım 2’nin onaylanmamasında bir faktör olduğunu, çünkü ABD ile Moskova’nın bozulan ilişkilerinde boru hattının siyasi bir silah olarak kullanılmaması gerektiği konusunda Berlin’in hemfikir olduğunu sözlerine ekledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rus haber ajansı Interfax’a Kuzey Akım 2 geliştirme şirketinin ‘düzenleyici ile çalıştığını ve tüm taleplerini yerine getirdiğini’ söyledi. Peskov, “Sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Dışişleri bütçesine Katar ve Rumlar arasında imzalanan ‘doğalgaz anlaşması' damga vurdu

İlginizi Çekebilir Dolar yeniden 14 lirayı aştı

İlginizi Çekebilir Kasımda dolarla birlikte yabancılara konut satışı rekor kırdı