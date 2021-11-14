Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destek miktarı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları açıklandı.

Sozcu.com.tr

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“Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ”, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’ne (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine lisanslı depolarda muhafaza edilen çeşitli tarımsal ürünler için kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılması öngörüldü.

Çeşitli ürünler için verilen destekler ise şöyle açıklandı:

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik ve pirinç için aylık ton başına 6 lira kira, 25’er lira nakliye ve analiz desteği.

Mercimek, nohut, fasulye ve soya fasulyesi için 8 lira kira 25’er lira nakliye ve analiz desteği.

Ayçiçeği için 10 lira kira, 25’er lira nakliye ve analiz desteği.

Pamuk için 25 lira kira, 25 lira nakliye, 12 lira analiz desteği.

Fındık için 15 lira kira, 100 lira nakliye 10 lira analiz desteği.

Antep fıstığı için 30 lira kira, 100 lira nakliye, 25 lira analiz desteği.

Kuru kayısı ve kuru üzüm için 30 lira kira, 100 lira nakliye, 50 lira analiz desteği.

Zeytin ve zeytinyağı için 15 lira kira, 25 lira nakliye, 15 lira analiz desteği.

2021 yılı üretim sezonuna ait kira, nakliye ve analiz desteği müracaatları 1 Ekim 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasında başvuru sahiplerince üretici ve üretici örgütlerinin ÇKS/TÜKAS'da kayıtlı bulunduğu il, ilçe müdürlüğüne yapılacak.

Ödemeler, bir üretim sezonunda, yılda en az iki defa olmak üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek.