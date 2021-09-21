Lokantacı esnafı, KDV indirimi süresinin uzatılmasını istiyor

Salgın sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen yeme-içme sektörünün KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1'e düşürülmesiyle bir nebze olsun rahatladığını ifade eden Eskişehir Lokantacılar Oda Başkanı Bahar Bilen, 31 Eylül tarihinde sona erecek olan indirimin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bilen, KDV indiriminin sektörleri için can suyu taşıdığını ifade etti.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, salgın sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen yeme-içme sektörünün KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1’e düşürülmesiyle bir nebze olsun rahatladığını ifade etti.

Bilen, 31 Eylül'de indirimin sona ereceğini salgın nedeniyle gıdada yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e çekilmesi ile kısmen rahatlayan esnafın sorunlarının katlanarak devam edeceğini açıkladı.

KDV İNDİRİMİ SEKTÖRÜMÜZ İÇİN CAN SUYU NİTELİĞİ TAŞIYOR

1 Ekim 2021 tarihi itibarı ile KDV oranının tekrar eski orana çekileceği haberlerinin esnaf tarafından endişeyle karşılandığını belirten Bilen, salgın sürecinde olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla yeme-içme, konaklama, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan ve 31 Eylül'de sona erecek olan KDV oranı indirimlerinin uzatılması gerektiğini savundu.

Bilen, “Salgın sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen yeme-içme sektörü, KDV’nin yüzde 8'den yüzde 1’e düşürülmesiyle bir nebze de olsun rahatlamıştı. 31 Eylül'de sona erecek olan KDV indirimi devam etmesi gerekiyor. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında biz lokantacı esnaf geliyor. KDV indirimi sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor” dedi.

KDV ORANI İNDİRİM SÜRESİ UZATILMALI

Lokantacı esnafının hükümetten beklentilerinin bu indirimin uzatılması yönünde olduğunu ifade eden Bilen şöyle konuştu:

“Devam eden pandemi koşullarında esnaflarımızın birçoğu krizi aşabilmiş değil. Farklı sektörlerdeki temsilciler de bizimle aynı görüşü taşıyor. KDV indiriminin devam etmesi demek Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan, onlarca sektörü direkt etkileyen yeme-içme hizmetlerinin aksamamasına neden olacaktır.

Salgın döneminde uzun süre kapalı kalan sektörümüz olumsuz etkilendi. Esnaflarımız halen zorlu bir süreçten geçiyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin önemi bizim için çok büyük. KDV desteği özellikle küçük esnafımız için çok önemli. Bu nedenle talebimizi yineliyorum ve KDV oranı indirimlerinin süresi kesinlikle uzatılması gerekiyor.”

İlginizi Çekebilir BDDK'dan kredilerdeki gecikme süresi için yeni düzenleme