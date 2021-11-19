LPG’de de zam geldi

Dolardaki artış sonrası oto gaza da 45 kuruşluk zam kararı alındı. Benzine 52 kuruş, motorine de 50 kuruş zam geldi. Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Sozcu.com.tr

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Türk lirasının dolar karşısındaki rekor değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru olarak yansımaya devam ediyor.

EPGİS’in duyurusuna göre, oto gaz fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 45 kuruş zamlanacak.

Sozcu.com.tr, bu geceden itibaren benzine 52 kuruş, motorine de 50 kuruş zam kararı olduğunu sabah saatlerinde duyurmuştu. Akşam saatlerinde EPGİS de bu zamları teyit etti.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş, 16 Kasım’da 25 kuruş zam gelmişti.

Bugünkü 45 kuruşluk zamla son iki ayda LPG’ye yapılan toplam zam 2,12 TL oldu.

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