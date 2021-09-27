Marketlere soruşturma: Savunma verecekleri tarih belli oldu

Rekabet Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, fahiş fiyatları araştırmak üzere Ticaret Bakanlığı'nın müfettiş gönderdiği zincir marketler, 27 Ekim'de sözlü savunma verecek.

Sozcu.com.tr

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Yüksek gıda fiyatları nedeniyle önce meyve ve sebze hallerine, sonra zincir marketlere başlatılan denetimlerle ilgili son açıklama Rekabet Kurumu’ndan geldi.

Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacak” denildi.

İlgili karar Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmadan önce, Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın SÖZCÜ’ye açıklama yapmış; zincir marketlerden 27 Ekim’de sözlü savunma isteneceğini aktarmıştı.

ŞİKÂYETÇİ KİŞİLER 20 EKİM’E KADAR BAŞVURABİLECEK

Rekabet Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07 Mayıs 2020 tarih ve 20-23/298-M sayılı kararı uyarınca Covid-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak açılan soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 20 Ekim 2021 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, toplantı saatine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları konusunda Ticaret Bakanlığı’nın “gerekli operasyonları yapacağını” söylemiş, “Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişlerin görevlendirildiği belirtilmişti.

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