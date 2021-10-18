MB’nin faiz kararına kadar yüksek tansiyon sürebilir

Küresel piyasalar merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında attığı sıkılaştırma adımlarını yakın takibe alırken, yurtiçi piyasalar Merkez Bankası’nın (MB) perşembe günü yapacağı toplantıda alacağı faiz kararına odaklandı. 21 Ekim’de toplanacak MB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) en az 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

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Türkiye'de enflasyon son 2.5 yılın zirvesine çıkarken, MB'nin 23 Eylül'de faiz indirimine gitmesiyle birlikte TL ağır kayıplar verirken, döviz kurlarında da ciddi bir hareketlenme yaşandı. Özellikle geçen hafta faiz indirimine karşı üç kişinin PPK üyeliğinden alınmasıyla yurtiçi piyasalarda tansiyon yükselirken, dolar 9.2836 liraya, Euro ise 10.7688 liraya kadar çıkarak yeni zirvesini gördü.

Analistler, MB'nin agresif bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentilerin toplantıya kadar piyasaları dalgalandırmaya devam edebileceğini dile getiriyor. Ayrıca, bu hafta uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un açıklayacağı Türkiye için kredi notu da piyasalar için önemli olacak.