MEB’in lüks araç ihalesi iptal oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kiralayacağı 4 adet lüks koruma aracı ihalesi, SÖZCÜ’nün gündeme getirmesinin sonrasında iptal edildi.

Deniz AYHAN

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SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve tasarruf tedbirleri genelgesine uymadığı gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki toplayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı için kiralayacağı 4 adet öncü ve artçı koruma aracı ihalesi iptal edildi. Bakanlık, 11 Kasım 2021'de ihalesi yapılan lüks kiralık araçların en az 1950 cc ve siyah olacağını, araçlarda siren, tepe lambası, megafon, mavi kırmızı çakar bulunacağını, araçların kapı ve arka camlarının da siyah filmli olmasını istemişti. Bakanlık tarafından 2022 yılı boyunca kullanılacak öncü ve artçı 4 araç da 2021 model, turbo, dizel otomatik veya triptonik olacağı belirtildi. İhalenin iptal gerekçesi ise ihaleye geçerli teklif veren istekli olmaması.

MİLYONLARCA TL'LİK İHALE

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz nisan ayında, Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde de 2021 yılında kamuya yaptığı araç kiralama işlerinden yaklaşık 60 milyonluk ihale alan Kaya Seyahat Firması'ndan 9 ay süreyle 4 adet öncü ve artçı araç kiralamıştı. Bakanlık 2021 yılı sonuna dek kiraladığı bu 4 araç için 583 bin 200 TL ödemişti. 2020 model 150 beygir gücündeki 4 aracın günlük kirası 2 bin 160 TL olarak hesaplanmıştı.

Tasarruf tedbirlerine uymadı, tepki topladı

MEB, tasarruf tedbirleri genelgesine rağmen kiralayacağı bu 4 lüks araçtan dolayı kamuoyunda tepki toplarken, 11 Kasım'daki ihaleye ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda ihalenin iptal edildiği belirtildi. İhalenin iptal gerekçesi ise “İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması”. 11 kasım 2021'de yapılan ihale ile 2022 yılı boyunca öncü ve artçı 4 araç kullanılacaktı ancak bu ihale iptal edilmiş oldu.