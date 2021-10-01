Mega projeler için ödenen kur farkı dudak uçuklattı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Yap-İşlet-Devret" modeliyle hayata geçirilen projeler için ihaleyi alan şirketlere 2014-2020 yılları arasında toplam 77 milyar 949 milyon lira kur farkı ödendiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın Genel Uygunluk Bildirim Raporları’nı mercek altına aldı.

Raporlara göre; 2014-2020 yılları arasında hayata geçirilen otoyol, havalimanı, köprü gibi altyapı projeleri için verilen garanti ödemelerinin faturası ağır oldu. Dövizdeki yükseliş nedeniyle söz konusu dönemde toplam 77 milyar 949 milyon lira kur farkı ödendi.

Türk Lirası’nın değerinin ABD doları karşısında sürekli düşmesi nedeniyle projeler için yapılan ödemelerdeki kur farkı da yıldan yıla arttı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:







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