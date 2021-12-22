Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur ek zammı bekliyor…

Memur zammı, 3 Ocak 2022’de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine göre şekillenecek olan memur maaş zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında olacak. Memur ve emeklilerin gözü ise ek zam oranlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ek zammı için bir araya geliyor.

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Memur zammı, enflasyon ve kur nedeniyle fiyatların altında ezilen 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisi tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün saat 16.00'da 2022'de memura yapılacak ek zamları görüşmek için bir araya gelecek. Çalışma Bakanlığı da Aralık başında yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmeleri sonrasında memura 2022'de uygulanacak ek zammın gündeme alınacağını belirtmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denilmişti.

MEMUR ZAMMI 2022'DE NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48'LİK MEMUR ZAMMI GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı. 6 ay için verilen yüzde 3'lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana, dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor.

Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

FARK %10.8, ZAM YÜZDE 5

Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacaklar.

MEMUR EK ZAM ORANI HENÜZ BELİRLENMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi. Öte yandan, sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini verdi.

YÜZDE 30'LUK ZAM SÖZLEŞME İLE BELİRLENEN OLABİLİR!

Öte yandan, ‘ocakta memura yüzde 30-35 zam’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin sozcu.com.tr olarak geçtiğimiz haftalarda ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini vermişti.

Söz konusu “kümülatif” artışın 2. altı ayın birikimli toplamı olduğuna dikkat çeken Memur-Sen yetkilisi, “Yapılacak zamlara ilişkin henüz bir oran telaffuzumuz olmadı” dedi ve ekledi:

“Yüzde 30-35 olarak telaffuz edilen rakam büyük ihtimalle 2 yıllık toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkı. Zaten yüzde 26 toplu sözleşmede belirlenmişti. Üzerine enflasyon farkı olacağı için kümülatif olarak o rakamlara geliyor.”

Ancak ek bir ödeme gündemde. Bu ödemenin içeriğine ilişkin çalışmaya ise asgari ücret rakamı belli olduktan sonra başlanacağını ifade edildi.

MEMUR EK ZAMMI İÇİN BAKAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Memur-Sen heyeti, ‘Ek Zam' talebi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ek zam talebimizi, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için Ek Zam görüşmelerimizin başlamasını istedik” ifadelerini kullandı. (İHA)

MEMUR 5 BİN TL'Yİ GÖRECEK

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek. Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3'lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.