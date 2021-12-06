Memur-Sen’den 3600 ve ek zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonun toplanacağını ve ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde alım gücü yükseltme konusunda hükümetle mutabık kaldıklarını açıkladı.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Yalçın, “3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız” dedi.

Yalçın ayrıca, “Ek zamla ilgili Ocak ayının 15’ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu. Yalçın, Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda hükümetle mutabık kaldıklarını belirtti.

Yalçın ayrıca sosyal medya hesabından, “Sosyal koruma anlayışı ile kapsayıcı bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücündeki düşmeyi telafi etme amaçlı, ocak maaşlarına yetişecek şekilde düzenleme için yeniden bir araya gelme kararı aldık” dedi.

‘SÖZLEŞMELİLER KONUSUNU ELE ALACAĞIZ’

Yalçın, sözleşmeliler konusunda ise şunları söyledi:

Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken eş değer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. Bunun üzerine ilk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak taraflarla bir araya gelerek kamudaki bu anlamda çalışma barışı bozan, çeşitliliği bu konuda ele alarak aradaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve bu konuda beklentiyi karşılama konusunda bir çalışma başlamış olacak.”

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