Memur ve emeklilere yapılan 6 aylık zam 2 ayda buhar oldu

Memur ve emeklilere 6 ay için yapılan yüzde 3 zam 2 ayda yok oldu. En düşük maaşlı memur 127 lira, öğretmen 162 lira, polis 219 lira hemşire 151 lira kaybetti.

Erdoğan SÜZER

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Memur ve emeklilere yapılan maaş zammı yine enflasyon karşısında tutunamadı. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına bu yılın temmuz-aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönem için yüzde 3 oranında zam yapılmıştı. Ancak yüzde 1.80'lik temmuz enflasyonundan sonra ağustos enflasyonu da yüzde 1.12 çıkınca, 6 aylık zam 2 ayın sonunda eriyip yok oldu. Enflasyon en düşük memurun maaşından 127, en düşük emeklinin aylığından da 90 lirayı alıp götürdü. Temmuzda hiç zam alamayan özel sektör çalışanlarının geçim şartları ise daha da zorlaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatları endeksinin ağustos ayında yüzde 1.12 oranında yükseldiğini hesapladı. TÜİK, bundan önce temmuzda da enflasyonun yüzde 1.80 arttığını açıklamıştı. Böylece temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2 aylık dönemde toplam fiyat artışı yüzde 2.94'e ulaştı. Halkın alım gücündeki gerçek kaybı ve dar gelirlinin karşılaştığı hayat pahalılığını yansıtmayan TÜİK'in bu enflasyon verisi bile memurun, emeklinin 3 kuruşluk zammını yok etmeye yetti.

Hükümetin çoğunluk üyeyle temsil edildiği Kamu Hakem Kurulu, memur ve emekliye bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için de yine yüzde 3 zam verdi. Ancak ilk 6 ayda TÜFE yıllık maaş zammını bile aşarak yüzde 8.45'e fırlayınca hükümet ilk 6 ay için yüzde 5.45 oranında enflasyon farkı vermek zorunda kaldı. Enflasyon farkıyla gecikmeli de olsa TÜİK enflasyonunun kaybını yakalayan memur ve emekliye ikinci 6 ay için temmuzda verilen yüzde 3'lük zam da ağustos sonunda tümden yok oldu.

ALIM GÜCÜ GERİLEDİ

En düşük devlet memuru, aldığı enflasyon farkı ve yüzde 3 zamla temmuz ayına 4 bin 444 lira maaşla başlamıştı. Ancak TÜİK'in enflasyonuna göre bu memurun aynı maaşla alım gücü bugün itibariyle 127 lira azalarak 4 bin 317 liraya düştü. En düşük memur emeklisinin temmuzdaki 3 bin 166 lira olan aylığı da TÜİK enflasyonuna göre 90 lira 44 kuruş azalarak 3 bin 76 liralık alım gücüne geriledi. Sonuçta memurun da emeklinin de zam sevinci sadece 2 ay sürdü.

ENAG'a göre kayıp daha da büyük

Enflasyonu TÜİK dışında Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da hesaplıyor. ENAG'a göre tüketici fiyatları temmuzda yüzde 4.89, ağustosta da yüzde 4.06 olmak üzere 2 ayda yüzde 9.15 oranında arttı. Maaştaki erime ENAG'ın hesapladığı enflasyon verileriyle hesaplandığında en düşük memurun 2 aylık kaybı 373 liraya çıkıyor, bugünkü alım gücü de 4 bin 71 liraya düşüyor. ENAG hesabıyla en düşük memur emeklisinin 2 aylık kaybı 266 lira, aylığının bugünkü alım gücü ise 2 bin 900 lira oldu. Temmuzda aylığı bin 626 lira olan işçi emeklisi de 2 ayda 137 lira kaybetti, alım gücü bin 489 liraya düştü.

HERKESİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

TÜİK'in 2 aylık enflasyonu 6 aylık zammı yutunca, bekçi 119 lira, imam 137 lira, hemşire 151 lira, öğretmen 162 lira, kaymakam 306 lira kaybetti. En düşük esnaf emeklisinin alım gücü 50 lira, çiftçi emeklisinin alım gücü 47 lira geriledi.