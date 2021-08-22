Memur ve memur emeklisinin gözü yarın 14:30’da

Hükümet ile memur sendikaları arasında bir süredir devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. Varılan anlaşma yarın 14:30'da düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkedeki 4 milyon memurun ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. Varılan anlaşma yarın saat 14:30'da düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.

Hükümetin en geç bu gece yarısına kadar zam teklifini bildirmesi bekleniyordu. Teklifte anlaşılmazsa Hakem Kurulu devreye girip, ay sonuna kadar nihai kararı verecekti.

3600 EK GÖSTERGE METİNDE YER ALACAK

Toplantıda maaş artışlarının yanı sıra çeşitli sosyal haklarla ilgili varılan mutabakatlar da açıklanacak. Bu kapsamda bazı meslekler için daha önce taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağına ilişkin hükmün, imzalanacak metinde yer alacağı kaydediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında düzenlenecek toplantıda, kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçları açıklanacağı kaydedildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNMUŞTU

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Hükümet, memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdi. Hükümetin 2023 için önerisi ise ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı şeklindeydi.

Buna karşılık memur sendikaları ise taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında sona yaklaşıldı