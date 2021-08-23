Memur zamlarını böyle eleştirdi: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar

Hükümetin açıkladığı memur zamlarını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Gelecek iki yıl için belirlenen zam oranları, memurun ve emeklinin kaybını karşılamaktan uzaktır. Bu zam oranları kamu emekçisine refah yerine yine yoksulluk getirecektir. Verilen zam oranlarını bir lütuf olarak gösterilmekte, memurlara her daim ölümü gösterip, sıtmaya zorunlu olarak razı olmaları istenmektedir" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümetin 2022 yılı için yüzde 5 artı 7 ve 2023 için açıklanan yüzde 8 artı 6 oranında verilen zamlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ağbaba, ''Yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmediği açıklanmakta. Sormak isteriz, acaba emekçiler ve emekliler hangi enflasyona ezdirilmedi? Merkez Bankası Başkanının dahi gerçeklikten uzak dediği TÜİK'in adrese teslim enflasyon verilerine mi, yoksa emekçinin mutfağında hissettiği yüzde 40'ı bulan gerçek enflasyona mı ezdirilmedi?” sorularını sordu.

“BAŞKANLIK SİSTEMİ YOKSULLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMEDİ”

Verilen zamların yeni yılda emekçinin cebine girmeden eriyeceğini belirten Ağbaba, bunun sebeplerini şöyle açıkladı:

*2018 yılından beri söz verilen 3600 Ek gösterge ise yine vaat olarak yılsonuna bırakıldı.

*Başkanlık sistemi emekçilere yoksulluktan başka bir şey getirmedi.

*Çalışma Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğünden ve başkanlık sisteminin avantajlarından bahsetti. Lakin karşımızda duran gerçeklik bunun tam tersini söylemektedir.

*Başkanlık sistemi ile sözde şahlanış dönemine geçip, cihan devleti olacağımız yönünde iddia da bulunulmasına rağmen; bu sistemde geçen 38 aylık sürenin 36 ayında enflasyon tek haneleri görmedi.

*2018 yılında, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı tarihlerde milli gelirimiz 10 bin 757 dolar iken şimdi milli gelirimiz 8 bin 713 dolara geriledi. Başta emekçiler olmak üzere hepimiz bu sistemde en az 2 bin 44 dolar fakirleştik.

“TÜİK VERİLERİNİN AKSİNE MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 40’LARA DAYANDI”

*Ekmeğin fiyatı dahi son bir yılda yüzde 23 oranında arttı. Yoksulluk sınırı son bir yılda en az 1619 TL arttı.

*TÜİK'in adrese teslim enflasyon verilerinin aksine çalışanların mutfağındaki enflasyon yüzde 40'lara dayandı.

*Merkez Bankası Başkanı dahi geçtiğimiz haftalarda piyasada yer alan gerçek enflasyonun, resmi enflasyon ile uyuşmadığını açıkladı.

*Böylesine bir durumda verilen zamların yeterli olmayacağı, yeni yılda da emekçinin cebine girmeden eriyeceğini belirtmek isteriz. Kısacası gelecek iki yıl için belirlenen zam oranları, memurun ve emeklinin kaybını karşılamaktan uzaktır.

“BU ZAM REFAH YERİNE YOKSULLUK GETİRİR”

Bu zam oranlarının kamu emekçisine refah yerine yine yoksulluk getireceğini savunan Ağbaba, “Adil bir toplu sözleşme için grev hakkı şarttır. Memurlarımıza grevli toplu sözleşme hakkının tanınmaması, toplu pazarlık sürecinin doğasına aykırıdır. Bu durum, memurlarımızın eşit ve demokratik toplu sözleşme görüşmesi yapmasında en büyük engeldir” dedi.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI OLMALARI İSTENMEKTEDİR”

Hükümetin memurlara bu hakkı tanımayarak kendi belirlediği zam oranlarını adeta milyonlarca kamu emekçisine ve emeklisine zorla dayattığını belirten Ağbaba, “Verilen zam oranlarını bir lütuf olarak gösterilmekte, memurlara her daim ölümü gösterip, sıtmaya zorunlu olarak razı olmaları istenmektedir. Tüm sendikaların eşit katılımı sağlanmadan, grev hakkının bir hak olarak tanınmadığı sürece, kamu emekçileri ve emeklileri için gerçek bir toplu sözleşme sürecinden bahsetmemiz asla mümkün olmayacaktır” diye konuştu.