Memur zammı 2022 yılında ne kadar olacak? 2022 memur zam oranı…

Memur sendikaları ve hükümet arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 2022 memur zammı belirlenmişti. memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı olacak.

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2022 ve 2023 yılında yapılacak zam oranları geçtiğimiz aylarda belli oldu. 2022 ve 2023’teki haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur zam oranları için verilen yeni teklifi açıkladı.

2022 MEMUR ZAMMI ORANI NE KADAR?

Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5 + enflasyon farkı, ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı oldu.

2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ay için ise yüzde 6 zam yapılacak. Zam oranlarına enflasyon farkları da uygulanacak.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Hükümet ilk teklifinde, 2022 için yüzde 5 + enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 6 + enflasyon farkı önermiş, 2023 için ise yüzde 6+6 teklifinde bulunmuştu.

Merakla beklenen 3600 ek gösterge talebi de sözleşme kapsamına alınmadı. Bakan Bilgin, bu konunun sendikalarla oluşturulacak çalışma grupları ile çözüleceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bilgin, “6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ 2 AĞUSTOS’TA BAŞLAMIŞTI

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Yaklaşık 20 gün sonra, görüşmelerin son gününde anlaşma sağlandı.

2019 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, zam oranları hakem kurulu tarafından belirlenmişti.