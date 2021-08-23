Memur zammı için anlaşma sağlandı! Memur zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Memur zammı ve emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Hükümet ile memur sendikaları arasında memur zammı için anlaşma sağlandı. Sendikaların 2022 için yüzde 21 zam talebine; hükümetin teklifi 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı teklifi olmuştu. Varılan anlaşma 14:30'da düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.

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Ardı ardına gelen zamlarla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan memurlar bir süre de olsa rahat etmek için gelecek memur zammı haberlerini bekliyor. Hükümet ile memur sendikaları arasında bir süredir devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ülkedeki 4 milyon memurun ve 2 milyonu aşkın memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin son gününde anlaşma sağlandı. Varılan anlaşma saat 14:30’da düzenlenecek törenle kamuoyuna duyurulacak.

3600 EK GÖSTERGE METİNDE YER ALACAK

Toplantıda maaş artışlarının yanı sıra çeşitli sosyal haklarla ilgili varılan mutabakatlar da açıklanacak. Bu kapsamda bazı meslekler için daha önce taahhüt edilen 3600 ek göstergenin de yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağına ilişkin hükmün, imzalanacak metinde yer alacağı kaydediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında düzenlenecek toplantıda, kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonuçları açıklanacağı kaydedildi.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNMUŞTU

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos’taki ilk toplantıyla resmi olarak başlamıştı.

Hükümet, memur ve memur emeklisi için 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdi. Hükümetin 2023 için önerisi ise ilk 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 artı enflasyon farkı şeklindeydi.

Buna karşılık memur sendikaları ise taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.