Memura ek zam geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır" denildi. Öte yandan, sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini verdi.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yıldaki memur zamlarına ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında 2022 – 2023 yılları için kararlaştırılan kümülatif zam oranlarının hatırlatıldığı bakanlığın açıklaması şöyle:

“Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

‘EK PROTOKOL OLARAK YAPILACAK’

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.”

HENÜZ NETLEŞMEDİ

Öte yandan, ‘ocakta memura yüzde 30-35 zam’ şeklinde çıkan haberlere ilişkin sozcu.com.tr olarak ulaştığımız Memur-Sen yetkilisi, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranının henüz netleşmediği bilgisini verdi.

Söz konusu “kümülatif” artışın 2. altı ayın birikimli toplamı olduğuna dikkat çeken Memur-Sen yetkilisi, “Yapılacak zamlara ilişkin henüz bir oran telaffuzumuz olmadı” dedi ve ekledi:

“Yüzde 30-35 olarak telaffuz edilen rakam büyük ihtimalle 2 yıllık toplu sözleşmenin üzerine enflasyon farkı. Zaten yüzde 26 toplu sözleşmede belirlenmişti. Üzerine enflasyon farkı olacağı için kümülatif olarak o rakamlara geliyor.”

Ancak ek bir ödeme gündemde. Bu ödemenin içeriğine ilişkin çalışmaya ise asgari ücret rakamı belli olduktan sonra başlanacağını ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi” ifadesine ilişkin ise Memur-Sen’den yapılan açıklamada, “Bu zaten kazanımlarımızdan biri. Ancak 3600 ek göstergenin hayata geçmesi kadar hangi meslek gruplarını kapsayacağını çok önemli. Bu henüz net değil” diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün bakanlıkla yaptığı görüşmenin ardından, ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda hükümetle mutabık kaldıklarını belirtmişti.

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