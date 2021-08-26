Memurun 4 yıllık zammını sadece 6 ay için istedi

Memur-Sen, 2 yıl için memura yüzde 28.6 zam alabildi. Türk Metal, sadece 6 ay için yüzde 29.6 zam istedi. Başkan Kavlak, “Gıda pahalı, hayat zor” dedi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye, hükümetin memura 2 yıl için verdiği yüzde 28.62'lik zammı tartışırken, özel sektörde örgütlü Türk Metal Sendikası sadece 6 aylık dönem için işçisine yüzde 29.57 zam talep etti. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, 2021-2023 dönemi Metal Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (MESS) grup toplu iş sözleşmesi teklifini açıkladı. Sendika, Ford, Oyak, Arçelik, Tofaş ve Mercedes gibi Türkiye'nin en büyük 179 işyerine bağlı 210 sanayi kuruluşunda çalışan 127 bin işçinin maaş zammı ve sosyal haklarını belirlemek için 1 Eylül'de masaya oturacak.

EN DÜŞÜK 7.810 TL

Türk Metal, Ekim 2021-Mart 2022 dönemini kapsayan ilk 6 ay için öncelikle brüt aylığı 6 bin 100 TL'nin altında olan tüm işçilerin saatlik ücretlerine yüzde 2.57 oranında, yani 270 lira zam istedi. Bu zamla en düşük ücret 6 bin 100 liraya çıkarılacak. İyileştirme zammının ardından 127 bin işçinin tamamının ücretlerine yüzde 27 zam talep edildi. Böylece Türk Metal'in ilk 6 ay için talep ettiği zam yüzde 29.57 oldu. Türk Metal, bu zamlarla en düşük sendikalı işçinin aylığını 7 bin 810 liraya çıkarmayı hedefliyor.

SOSYAL YARDIMA ZAM

Pevrul Kavlak, ücretlere ikinci 6 ay enflasyon oranı, üçüncü 6 ay enflasyon oranı artı saatlik ücretlere 1 lira, dördüncü 6 ay enflasyon oranı kadar zam talep ettiklerini söyledi. Kavlak, sosyal yardımlara ilk yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyonun üzerine yüzde 4 refah payı zammı istedi. Türk Metal'in zam talepleri listesinde tamamlayıcı sağlık sigortasına eş ve çocukların da dahil edilmesi, 3 günlük mazeret izni, yüzde 15 gece çalışma tazminatı, yüzde 10 teknik personel tazminatı, işe giriş ücreti zammı, yüzde 200 zamlı bayram mesaisi zamları ile anaokulunda çocuğu olanlara yardım ödemesi de yer alıyor.

Gıda ürünleri pahalandı hayat iyice zorlaştı

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, hükümetin memura iki yıl için verdiği zamdan daha fazlasını sadece 6 aylık dönem için talep etmelerinin gerekçesini, “Bu talep Türkiye'nin gerçekleriyle ilgili” diye açıkladı. Önceki sözleşme döneminde de yüzde 6'lık enflasyona karşılık yüzde 17.12 zam aldıklarını ifade eden Kavlak, “O dönemden bugüne hayat bu kadar pahalı ve zor değildi. Gıda fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Bizim gelirimizin büyük bölümü gıdaya gidiyor” dedi.