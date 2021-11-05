Memurun da emeklinin de maaşları eridi

Temmuz ayında maaşı 4 bin 444 liraya yükselen en düşük dereceli memurun cebindeki para 4 ayda 280 lira azalarak 4 bin 164 liraya düştü.

Erdoğan SÜZER

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Çarşı pazarda birbiri ardına gelen zamlara para yetiştiremez hale gelen memur ve emeklinin temmuzdaki zamlı maaşından eser kalmadı. Hükümet memur ve emekliye temmuzda 6 aylık dönem için yüzde 3 zam vermişti. Ancak geride kalan 4 ayda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi enflasyonu maaşa verilen zammın iki katını da aşarak yüzde 6.73'e fırladı. Hızla artan enflasyon yüzünden, temmuz zammıyla birlikte maaşı 4 bin 444 liraya yükselen en düşük dereceli memurun cebindeki paranın alım gücü bugün itibarıyla 4 bin 164 liraya düştü. Memurun maaşı 4 ayda 280 lira eridi.

TEMMUZ ZAMMI BUHAR OLDU

En düşük memur emeklisinin aylığında 200, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarında da 111 lirayı aşan erime yaşandı. Üstelik bu erime çarşı ve pazardaki gerçek hayat pahalılığına göre değil, TÜİK'in çarşı pazarı yansıtmayan resmi enflasyon verisine oranla meydana geldi. Tüketici enflasyonu temmuzdan ekim sonuna kadar geçen 4 ayda yüzde 6.73'e ulaştı. Böylece temmuzda verilen yüzde 3'lük zam tümden buhar olduğu gibi dar gelirli memur ve emeklinin maaşında yüzde 3.73'lük reel erime oldu. Yüksek enflasyon yüzünden öğretmenin temmuzda aldığı 5 bin 689 lira maaş bugün 358 lira eriyerek 5 bin 330 liraya, hemşirenin 5 bin 292 lira olan maaşının alım gücü de 333 lira azalarak 4 bin 958 liraya düştü. En düşük aylıklı memur emeklisi temmuza 3 bin 166 lirayla başladı. Enflasyon maaşından 4 ayda 199 lira 68 kuruş götürünce alım gücü 2 bin 967 liraya düştü. En düşük işçi, çiftçi esnaf emeklisinin maaşından 111 lira gitti.

İLAVE ZAM ŞART OLDU

Enflasyon farkı, memur ve emeklinin enflasyona ezdirilmemesi amacıyla başlatılmıştı. Ancak son dönemde enflasyon farkları, esas zam oranını kat be kat aşmaya başladı. Bu da fark uygulamasını maaşları enflasyona ezdirme politikasına dönüştürdü. Memur sendikaları, 6 aylık enflasyon farkının hemen ilk oluştuğu aydan itibaren ödenmesini talep ediyorlar.