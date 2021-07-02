Memurun, emeklinin zammını elektrik çarptı

Hükümetin elektrik ve doğalgaz zamlarını yılın ikinci yarısına kaydırarak milyonlarca çalışan ve emekliye yapılacak maaş zamlarını düşük tutmayı hedeflediği bildirildi. Zamlar temmuz yerine haziran ayında yapılmış olsaydı memur ve emeklilerin temmuz zammı yüzde 0.64 daha fazla olacak, en düşük memur 26 lira fazla zam alacaktı.

Zamlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 oranında yapılan devasa zamlar hem memur ve emeklilerin beklediği ilk 6 aylık zam ve enflasyon farkını yükseltmeyecek hem de hükümet memur ve işçilerin toplu pazarlık masasına daha düşük bir enflasyon verisiyle çıkacak. Uzun süredir baskı altında tutulan bir çok mal ve hizmette daha zam sağanağı yaşanmasından da korkuluyor.

AMAN TÜFE YÜKSELMESİN!

Memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık dönemi için yüzde 3 zam verilmişti. İlk 5 ayda TÜFE yüzde 6.39'a çıkarak zammı katladı. Haziran enflasyonu önümüzdeki 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Haziran enflasyonunun yüzde 1.5 civarında çıkacağı tahminleri yapılıyor.

Tahminler tutarsa ilk 6 aylık TÜFE yüzde 7.98'e ulaşacak. Böylece memur ve emeklilerinin maaşına 6 aylık enflasyon farkı olarak 4.98 puan zam yapılacak. Ayrıca ikinci 6 ay için de yüzde 3 zam verilecek. Böylece toplam zam oranı yüzde 7.98 olacak. İşçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin aylıkları da direkt yüzde 7.98 arttırılacak.

YÜZDE 0.64 ZAM UÇTU

Hükümetin ilk 6 aylık TÜFE'yi yükseltmemek için elektrik ve doğalgaz zamlarını temmuz ayına sarkıttığı ifade ediliyor. Elektrik ve doğalgaza gelen yüklü zamlar haziran başında yapılmış olsaydı aylık TÜFE tahmini yüzde 1.5 yerine yüzde 2.1'e, 6 aylık TÜFE de yüzde 8.62'ye çıkacaktı. Böylece memur ve emekliler yaklaşık yüzde 0.64 ilave maaş zammı alabilecekti.

Zamların temmuza sarkıtılmasında bu yıl kamu işçisi ve memurlarla yapılan toplu pazarlık görüşmelerinin de etkisi olduğu belirtildi. Pazarlık masasına ilk 6 aylık TÜFE'yi getirerek düşük zam vermeyi hedefleyen hükümetin bu nedenle TÜFE'yi artıracağı bilinen bir çok zammı temmuza ertelediği ifade ediliyor.

ÇALIŞANLARIN VE EMEKLİNİN KAYBI YILLARCA DEVAM EDECEK

Zamlar haziran yerine temmuza kaydırıldığı için en düşük memurun zam kaybı aylık 26, yıllık 314 lira oldu. En düşük memur emeklisi de aylık 18 lira, yıllık 224 lira kaybetti. En düşük işçi emeklisinin kaybı da yıllık 115 lirayı bulacak.

Zamlar aynı zamanda bir sonraki 6 aylık dönemin zam tabanını oluşturduğu için yaşanan kayıp yıllarca devam edecek. Çalışan ve emekliler kaybederken, zamların ertelenmesi sayesinde hükümet sadece memurlara, aylık yaklaşık 137.5 milyon lira, yıllık da 1 milyar 650 milyon lira daha fazla zam vermekten kurtuldu.

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