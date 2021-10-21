Memurun mesaisine 30 kuruşluk zam

Devlet memurlarının fazla çalışma karşılığında saat başı alacakları ücret 2.4 liradan 2.7 liraya çıktı. Memurların yurt içi günlük en düşük harcırahı da 62 lira oldu.

Erdoğan SÜZER

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Memurun saat başı fazla çalışma ücretine yıl başından itibaren 30 kuruş zam gelecek. 2022 bütçe teklifine göre, halen 2 lira 40 kuruş olan memurun saat başı fazla çalışma ücreti yüzde 12.5 artışla 1 Ocak 2022 itibarıyla 2 lira 70 kuruşa yükselecek.

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışan şoförler dahil personelin 90 saati geçmemek üzere saat başı fazla mesai ücreti 2.54 liradan 2.85 liraya, MEB bünyesindeki personelin ücreti de 9.87 liradan 11.09 liraya çıkacak. Belediyelerde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücreti de belediye nüfusuna göre 361 lira ila 667 lira düzeyine çıkacak. Halen bu ücretler 321 lira ila 594 lira arasında değişiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırlarında görev yapan zabıta ve itfaiye personelinin aylık fazla çalışma ücreti de 790 liradan 888 liraya yükseltildi.

GÜNLÜK HARCIRAH 80 TL

Bütçe yasa teklifiyle devlet memurlarının 2022 yılı yurt içi harcırah ödemelerine de çeşitli oranlarda zam yapıldı. Ek göstergesi 3000'in altında olan memurlara aylık kadro ve derecesine göre yurt içi görevlendirmede verilen 46.35 ila 47.65 lira arasında değişen en düşük gündelik harcırah 2022'de 62 ila 63 lira düzeyine çıkacak. 3000 ila 8000 ek göstergeye sahip bürokratların 54.05 ila 61.65 lira arasında değişen günlük harcırahları da 2022'de 71 lira ila 80 lira arasında uygulanacak.

FUAT OKTAY VE MUSTAFA ŞENTOP'A 100 TL HARCIRAH

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yurt içi seyahatlerinde ödenecek günlük harcırah yüzde 24.22 artırılarak 80.5 liradan 100 liraya çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı, YÖK Başkanı, yüksek yargı organlarının başkanları ile kuvvet komutanlarının 73.50 lira olan günlük harcırahı da seneye 92 lira olarak uygulanacak.