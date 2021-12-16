Merkez bankalarında faiz artışı rüzgârı

Merkez bankaları 2021'in son faiz kararlarını açıklamaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşma hamleleri ve enflasyon nedeniyle pek çok ülke faiz artışına giderken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini düşürdü.

Sozcu.com.tr

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Merkez bankaları bu hafta 2021 yılının son faiz kararlarını açıkladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma sinyalleri nedeniyle Avrupa’da ve Asya’da ve Güney Amerika’da kimi merkez bankaları faiz artırırken bazı merkez bankaları ise bu ayı pas geçti.

Fed’in gelecek yıl yüksek enflasyonu kontrol altına almak için üç faiz artışı gerçekleştirme hazırlığı olarak salgın hastalık döneminde başlatılan tahvil alım programını Mart ayında sonlandıracağını açıklamasının ardından diğer ülkelerdeki faiz artışı döngüsü devam etti. Fed uzun süredir sıkılaştırma yönündeki iletişimini sürdürerek gelişmekte olan ülkeleri yeni döneme hazırlamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) genel eğilimin aksine faiz indirimine giderken, İngiltere, Norveç, Pakistan, Macaristan, Şili merkez bankaları faiz artışına gitti.

TCMB bugünkü toplantıda politika faizini 100 baz puan faiz indirerek faiz oranını yüzde 14’e düşürdü.

İNGİLTERE’DEN ARTIŞ

BoE bugün açıklanan kararında ana faiz oranını 15 baz puan artırarak yüzde 0,1’den 0,25’e yükseltti.

BOE böylece geçen yıl koronavirüs salgının ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük merkez bankası oldu. Reuters anketine katılan ekonomistler koronavirüs vakalarının yeniden artması nedeniyle BoE’nin politika faizini yüzde 0.1’te tutmasını bekliyorlardı.

BoE’nin dokuz üyeli Para Politikası Komitesi’nin 8 üyesi politika faizinin yüzde 0,25’e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken, bir üye sabit tutulmasını destekledi.

NORVEÇ

Norveç Merkez Bankası (NORGES), gösterge faiz oranını yükseltti. NORGES’ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi.

NORGES, Eylül toplantısında da faizi 25 baz puan artırmıştı. Norveç’te tüketici fiyatları yıllık yüzde 5,1 seviyesine kadar çıktı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1,3’e ulaştı.

PAKİSTAN, ŞİLİ, MACARİSTAN

Pakistan merkez bankası Salı günü, artan enflasyona karşı gösterge faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 9,75'e çıkardı. Pakistan rupisindeki değer düşüşü, yüksek enflasyon ve cari açık, faiz oranlarının yükseltilmesine sebep oldu.

Şili Merkez Bankası da dün politika faizini 125 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkardı. Alınan kararla ülkede politika faizi 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2021 yılın Şili Merkez Bankası'nın toplamda 350 baz puan faiz artışı yaptığı görüldü.

Macaristan da faiz artırım kararı aldı. Macaristan Merkez Bankası, corona virüsü artan fiyat baskılarıyla mücadele etmek için Haziran ayında faiz oranlarını artırmaya başlayan ilk Avrupa Birliği merkez bankası olmuştu.

Macaristan merkez bankası, Perşembe günü haftalık mevduat faizini 20 baz puan artırarak yüzde 3,1’e yükseltti. Ayrıca banka, diğer faiz oranlarında da oynama yaparak faiz koridorunu genişletti. Endonezya, Filipinler ve İsviçre Merkez Bankaları ise faiz oranlarını sabit tuttu. Meksika, Rusya ve Kolombiya merkez bankalarının ise bu hafta faiz artırmaları bekleniyor. AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN SIKILAŞTIRMA SİNYALİ Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artışına gitmese de ekonomiye verdiği desteği azalttığını açıkladı. ECB enflasyon konusundaki görüşünü teyit etti ve yıllarca süren gevşek para politikasının yavaş yavaş sona erdirileceğini teyit etti. ECB, önümüzdeki çeyrekte, 1,85 trilyon euro değerindeki Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığından biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacağını ve bu alımların beklentilere parlel olarak önümüzdeki Mart ayında sona ereceğini açıkladı. ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0,5’te sabit tuttu. İlginizi Çekebilir Ekonomistler Merkez'in faiz kararı için ne dedi? İlginizi Çekebilir Gram altın rekor tazeledi