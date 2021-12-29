Merkez Bankası 2022 yılı para ve kur politikalarını açıkladı

Merkez Bankası, 2022 yılı para ve kur politikası metnini yayımladı. TL mevduatların gelişimini destekleyen mekanizmaları önceliklendireceğini belirten banka, swap miktarını da azaltacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Para ve Kur Politikası metnini yayımladı.

2021 yılını yüzde 30’a yakın resmi tüketici enflasyonuyla kapatmaya hazırlanan banka, orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 5 olarak korudu ve “Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır” dedi.

YURT İÇİ SWAPLARI AZALTMA HEDEFİ

Metinde TCMB’nin gerçekleştirdiği swap miktarının kademeli olarak azaltacağı belirtilerek “Açık Piyasa İşlemleri fonlamasının teminat yapısında TL cinsi varlıkların payı artırılacak, swap miktarı kademeli şekilde azaltılacaktır” denildi.

Diğer ülke merkez bankaları ile 2022’de swap anlaşmaları imzalanmasına yönelik görüşmelere de devam edeceği ifade edilen metinde, “TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.” denildi.

24 Aralık itibarıyla TCMB’nin swap hariç net rezervi -54,6 milyar dolarla rekor düşük seviyede bulunuyor.

TL MEVDUAT ÖNCELİĞİ

Son günlerde devreye alınan kur korumalı TL mevduat düzenlemelerine de metinde işaret edilerek “Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduatların gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.

Metinde ayrıca, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) son faiz indirimi kararında yer alan ‘gözden geçirme’ ifadesi tekrarlanarak “Para politikası kararlarının birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” denildi.

Banka, 2022 yılında da rezerv biriktirme amaçlı olarak ve Türk lirası karşılığında, cevherden üretilen altın alımı işlemlerine devam edeceğini belirtti.

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