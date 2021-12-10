Merkez Bankası açıkladı: Dolar beklentisinde büyük artış

Merkez Bankası anketinde 12 ay sonrası kur beklentisi ise 10,93'ten 15,56'ya yükseldi. Yıl sonu kur beklentisi ise 13,77 oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım anketinde 9,98 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, aralık anketinde 13,77’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, bugünkü kur seviyesi, ankette yıl sonu için öngörülen seviyenin üzerinde bulunuyor.

BEKLENTİ ENFLASYONDA ATARKEN, FAİZDE DÜŞTÜ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,93 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu anket döneminde yüzde 14,53 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre 0,1 puan düşüşle yüzde 4,1 oldu.

2021 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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