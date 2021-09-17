Merkez Bankası açıkladı: İşte piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentisi

Merkez Bankası'nın ağustos anketinde 8,94 olan piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi, eylül anketinde 8,92 oldu. Bu dönemde enflasyon beklentisi de yüzde 16,30'dan yüzde 16,74'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı ‘piyasa katılımcıları anketi’ sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu.

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 iken, bu anket döneminde 9,56 oldu.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken, bu anket döneminde yüzde 16,74’e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,48 iken, bu anket döneminde yüzde 12,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,52 ve yüzde 10,71 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

2021 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6,0 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bu dönemde yüzde 4,0’dan yüzde 4,2’ye yükseldi.

2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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