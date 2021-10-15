Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın dolar/TL beklentisi yükseldi

Merkez Bankası anketinde, piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi eylülde 8,92 iken ekimde 9,22'ye yükseldi. Öte yandan, kur bugün 9,22'yi aştı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül anketinde 8,92 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, ekim

anketinde 9,22’ye yükseldi.

Eylül anketinde 9,56 olan 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise bu anket döneminde

10,01’e yükseldi.

BEKLENTİ ENFLASYONDA ATARKEN, FAİZDE DÜŞTÜ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,71 ve yüzde 11,27 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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