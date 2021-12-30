Merkez Bankası açıkladı: Rezervde tarihi düşüş

Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi, geçen hafta 9 milyar dolarlık düşüşle -55,7 milyar dolarlık tarihi dip seviyeye yükseldi. Rakamlar, bankanın geçen hafta döviz kurlarını düşürmek için yüklü ve örtülü satış yaptığını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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20 Aralık Pazartesi gecesi döviz kurlarının nasıl düştüğü konusu tartışmalara neden olurken, Merkez Bankası (TCMB) rezerv rakamlarındaki değişimi açıkladı.

Buna göre, TCMB’nin brüt rezervi 17-24 Aralık haftasında 5,7 milyar dolar düşüşle 116,5 milyar dolardan 110,8 milyar dolara gerildi.

Bu dönemde bankanın net rezervi 3,6 milyar dolarlık düşüşle 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi.

Bankanın borç ve ödünç olarak elinde tuttuğu döviz ve altınlar hariç bırakıldığında elindeki swap hariç net rezerv ise geçen hafta 9 milyar dolarlık düşüşle -46,7 milyar dolardan -55,7 milyar dolara geriledi.

Eksi (-) 55,7 milyar dolarlık rakam, tarihi dip seviyesi oldu.

Rakamlar, Merkez Bankası’nın geçen hafta döviz kurlarının düşüşünde, örtülü ve yüklü müdahalede bulunarak rol aldığını gösteriyor.

DÖVİZ MEVDUATTA DÜŞÜŞ DEĞİL YÜKSELİŞ VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta vatandaşların yoğun döviz satışıyla kurların gerilediğini söylemişti ancak geçen hafta yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 1 milyar 184 milyon dolarlık artış kaydetti.

Parite etkisinden arındırılmış artış ise 1 milyar 458 milyon dolar oldu. Bu kapsamda, gerçek kişilerin döviz mevduatı 136 milyon dolar azalırken, şirketlerin ve kurumların döviz mevduatı 1 milyar 594 milyon dolar arttı.

BAKAN NEBATİ NE DEMİŞTİ?

Son bir haftada 4 farklı televizyon kanalında canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 20 Aralık günü döviz kurlarında yaşanan düşüş için yaptığı açıklamalar soru işareti yaratmıştı.

İlk önce o gece dövize müdahale edilmediğini söyleyen Nebati, bir sonraki yayında, “Ya Türkiye olayları oturup kendi başına izleyecek, elindeki bütün enstrümanları pozitif yönde kullanmayacak kadar beceriksiz bir ülke mi?” demişti.

Nebati, dün katıldığı canlı yayında ise “O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler” demişti.

YABANCILARDAN ÇIKIŞ

TCMB verileri, geçen hafta yabancıların hisse senedi piyasasından 570 milyar dolar, tahvil piyasasından ise 97 milyon dolarlık çıkışa imza attıklarını gösteriyor.

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