Merkez Bankası eski başkan yardımcısından enflasyon tahmini

İki ay önce görevden alınan Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Semih Tümen'den "enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" uyarısı geldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken 14 Ekim 2021 gecesi Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan Prof. Dr. Semih Tümen’den enflasyon uyarısı geldi.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Tümen, “Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler! Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil” dedi.

Tümen, TCMB’nin diğer başkan yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş ile birlikte görevden alınmıştı.



Tümen, 10 Aralık’taki paylaşımında ise “Amerikayı yeniden keşfetmenin bedeli hiperenflasyon, çarçur edilen rezervler, katlanan borçlanma maliyetleri, politika faizinde 1500bps artış gereği, bunun neden olacağı finansal istikrarsızlık riski, bozulan gelir dağılımı, ülkece kaybedilen zaman, gençlerin kırık umutları…” ifadelerine yer vermişti.

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SADECE 5 AY GÖREVDE KALDI

1977 doğumlu Tümen, 2000 yılında ODTÜ Ekonomi’den mezun olmuş, 2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yapmıştı.

Tümen, Mayıs 2021’de TCMB’ye başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

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