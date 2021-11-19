Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor

Merkez Bankası, peş peşe politika faizini indirmeye devam ederken, bankalar cephesinden bu indirimleri izleyen herhangi bir adım gelmemesi dikkat çekiyor.

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Cumhurbaşkanı'nın faiz indirimindeki ısrarıyla Merkez Bankası politika faizinde indirime devam ediyor ancak bankaların mevduat faizleri yerinde sayarken, kredi faiz oranlarında ise düşmek bir yana artış gözleniyor. Bankaların ihtiyaç, ticari ve konut kredilerinde faiz oranlarını arttırdığı belirtiliyor.

KUR ENFLASYON VE RİSK ARTIYOR

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın enflasyon düşmeden politika faizini indirdiği için politika faizinden kredi faizine yansımanın tıkandığını söylüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte kur, enflasyon ve riskler artarken piyasa faizi de artıyor. TL mevduat faizleri ise yerinde sayıyor. Bankacılık uzmanları, faiz indiriminin kredilerde istenilen düşüşü sağlayamayacağına dikkat çekiyor.

Ticaride yıllık faiz % 25'in üzerinde

Konut kredisinde indirime giden ve yıllık % 17.50 faiz ile kredi kullandıran kamu bankalarında ihtiyaç kredisinde ortalama yıllık faiz %19.20'yi, ticaride yüzde 17.50'yi buluyor. Özel bankalar ise ihtiyaç kredisini yıllık yüzde 20.52'yi bulan faizle kullandırırken konutta ortalama faiz yıllık % 21.48, ticari kredilerde ise % 25.44'e ulaşıyor.