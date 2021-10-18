Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşer mi?

Merkez Bankası yapılacak PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ile faiz kararını belirleyecek. Faiz kararı beklentileri indirimlerin devam edebileceği yönünde. Merkez Bankası PPK toplantısı 20-21 Ekim'de gerçekleştirilek karar 21 Ekim saat 1400'da açıklanacak. Uzmanlar "faizler düşer mi" sorusuna 25-50 baz puan arası indirim beklediğini belirtti.

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Merkez Bankası tarafından Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı bu hafta açıklanacak. Alınacak politika faizi kararı piyasaları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta da indirimlere devam edebileceği endişesiyle 9.29’a kadar yükselerek yeni tarihi zirvede işlem gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB’nin PPK toplantısı 20-21 Ekim’de gerçekleştirilecek karar 21 Ekim saat 1400’da açıklanacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Reuters anketi henüz sonuçlanmasa da beklentiler indirimlerin devam edebileceği yönünde. Bir işlemci, “Piyasada indirim fiyatlaması var, net bir

tutar söylemek mümkün değil ama 25-50 baz puan arası indirim fiyatlarda diyebiliriz. İndirim yapılmayacağını, 100 baz puanlık indirimlerin devam edeceğini düşünen de var” dedi.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye’de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB’nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. TCMB’nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise %20’ye doğru yükselişini sürdürerek 2.5 yılın zirvesinde.

TCMB’nin Eylül ayındaki faiz indirimi piyasalarda düşük kredi faizleriyle ekonomide canlılık yaratmak için yapıldığı tahmin ediliyordu. Ancak TCMB verilerine göre faiz indiriminden bu yana ticari kredi faizleri düşmedi aksine yükseldi. Ticari kredi faizi geçen hafta da 0.1 puan artışla %21.1 oldu. Reuters’da bu ay yayımlanan bir analizde de akademisyenler uzun vadeli politikalara odaklanmadan sadece “günü kurtarmak” adına alınan kararlarla kalıcı düşük faiz ortamının oluşması mümkün olmadığına dikkat çekmişlerdi.