Merkez Bankası: Kuraklık gıda fiyatlarını olumsuz etkiliyor
Merkez Bankası'nın '2021 Ağustos Aylık Fiyat Gelişmeleri' raporunda, enflasyon verilerinde gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin belirleyici olduğu ve tarımsal kuraklığın ise gıda fiyatlarını olumsuz etkilediği belirtildi.
Merkez Bankası’nın (TCMB) Ağustos ayında yıllık yüzde 19,25’e ulaşan enflasyon verilerinin ardından yayımladığı ‘Ağustos Ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri’ raporunda gıda fiyatlarındaki artışa da değindi.
Merkez, dünyada ve Türkiye’de etkili olan tarımsal kuraklığın tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
“TÜKETİM MALLARI ILIMLI SEYRETTİ, GIDADA ARTIŞ BELİRGİN”
Merkez Bankası raporunda öne çıkan açıklamalar şöyle:
- Enflasyonda, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir
- Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken; dünyada ve ülkemizde etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemekte
- Bu dönemde TL’deki yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir
- Hizmet yıllık enflasyonu ise lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükselmiştir
- TL’deki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir.
- Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti. (REUTERS)