Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklamadan önce, faiz düşüşü ve enflasyon-para politikası endişeleriyle dolar tarihi zirveyi gördü. Merkez Bankası politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

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Merkez Bankası’nın enflasyondaki yükselişe ve TL’de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetmesi bekleniyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim’de yükseldiği %20’lerde aylarca kalması bekleniyor. Geçtiğimiz ay beklentinin çok üzerinde gerçekleştirilen indirim sonrasında euro ve dolar rekor üstüne rekor kırdı. Gözler artık Kasım ayından gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısına çevrildi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Reuters anketine göre, TCMB’nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 15’e çekmesi bekleniyor.

Enflasyon iki buçuk yılın zirvesindeyken, analistler ekim enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla faiz indirimi ihtimalinin arttığını belirtiyor. Bazı analistler ise TL’deki son değer kayıplarının, bankanın elini tutmasına neden olabileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin sebep enflasyonun netice olduğu yönünde geleneksel olmayan görüşü savunuyor ve 20 ayda üç TCMB Başkanını politikalara dair anlaşmazlıklar nedeniyle kovdu.

Mart ayında atanan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, birkaç ay kullandığı şahin sözlerine eylül ayında son verdi ve gevşemeye zemin hazırladı. Banka, geçen ayki kararında yıl sonuna kadar ek parasal gevşeme için sınırlı olan kaldığını kabul etti.

Öte yandan, son faiz indirimleri, bankanın bağımsızlığına dair kalan son yatırımcı güvenini de yok etti.

Kendini faiz düşmanı olarak tanımlayan Erdoğan, gözlerini en geç 2023 ortasında yapılacak seçimlere dikmiş durumda. Anketlerde popülaritesi giderek azalırken pragmatik lider Erdoğan, parasal teşvik için yaptığı baskıyı yeniden düşünebilir veya liradaki sıkıntıya rağmen geri adım atmayı reddedebilir.

EKİM AYINDA 200 PUAN İNDİRİLDİ

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi.

Enflasyonun yüzde 20’ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül’de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen 200 baz puanlık indirim yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar faiz indiriminde sınırlı alan kaldığına işaret edilerek “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir” denildi.

DOLAR BEKLENTİSİNDE SERT YÜKSELİŞ

Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim anketinde 9,22 olan 2021 yıl sonu dolar/TL beklentisi, kasım anketinde 9,98’e yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ankette yıl sonu için öngörülen 9,98 seviyesi bugün görüldü.

BEKLENTİ ENFLASYONDA ATARKEN, FAİZDE DÜŞTÜ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 19,31 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,27 ve yüzde 11,76 olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,82 iken, bu anket döneminde yüzde 15,53 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken, bu anket döneminde yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 oldu.

2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.